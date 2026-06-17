ФБР е предотвратило планиран атентат срещу Тръмп на ММА мача пред Белия дом

ФБР съобщи, че е предотвратило планиран атентат по време на събитието по смесени бойни изкуства на моравата пред Белия дом през уикенда. С него американският президент Доналд Тръмп отбеляза 80-ия си рожден ден.

Задържани са петима души на възраст между 19 и 32 години. Те са планирали да атакуват събитието с дронове с експлозиви и да открият огън със снайпери по бягащите политици и други лица, твърди ФБР. Петимата изглежда са подкрепяли антиправителствени конспиративни теории. Те са били арестувани преди събитието, което се състоя без инциденти. Повдигнати са им обвинения в заговор за убийство.