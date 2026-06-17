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След вандализма в Скопие: Депутатите се запознават с взетите мерки

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След палежа на автомобили на българското посолство в Скопие, паркирани пред дипломатическата ни мисия, парламентарната комисия по политиките за българите извън страната ще се запознае с актуална информация от външното ни министерство, във връзка с вандалския акт.

Депутатите ще бъдат информирани за предприетите дипломатически мерки и осигуряването на сигурността на посолството ни. Външното ни министерство вчера извика временно управляващия посолството на Република Северна Македония в София, във връзка с палежа.

В дневния ред на комисията е и обсъждане на липсата на напредък в процеса на присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз, антибългарската медийна реторика и дискриминационното отношение към граждани с публично изразено българско самосъзнание. Депутатите ще се запознаят и с мерките, които Министерството на външните работи предприема, във връзка със защитата и отстояването на българския национален интерес.

#Скопие #МВнР #палеж #автомобили #депутати

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