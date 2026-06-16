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Повече слънчеви часове в следващите дни, но и гръмотевични бури и градушки

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Все по-високи ще бъдат температурите в близките дни. Ще преобладава слънчево време, но ще има и райони с валежи, на места интензивни, придружени от гръмотевични бури и локални градушки.

Очакват се и през следващото денонощие, през нощта в Рило-Родопската област, а утре - и в районите около Западна и Централна Стара планина. Над останалата част от страната ще бъде слънчево.

Вятърът ще е слаб, а максималните температури - между 25° и 30°, в София - около 26°.

Слънчево ще бъде на морския бряг, с максимални температури между 22° и 25°. Температурата на морската вода е между 17° и 21° по северното крайбрежие и около 22° - по южното. Вятърът по Черноморието ще бъде слаб, слабо ще остане и вълнението на морето.

По-интензивни валежи и гръмотевични бури се очакват утре в планините, където по високите части ще бъде и ветровито.

Проливни валежи и гръмотевична дейност ще има в югозападните и северните части от Балканите, както и на много места в Източна Европа. В по-голямата част от континента ще бъде слънчево, а в западните райони - и по-топло от обичайното за това време от годината.

Най-високи, спрямо климатичните норми, са температурите във Франция и Северна Испания. В близките дни преносът на по-горещ въздух към континента ще продължи, ще обхване и страните от Централна Европа и дори Скандинавския полуостров.

Ще достигне и до Балканите, включително и до нашата страна и в неделя, в първия ден от астрономическото лято, в повечето райони ще бъде горещо, с температури над 30°.

В близките дни ще преобладава слънчево време. Повишена опасност от градушки ще има все още в четвъртък, когато валежи и гръмотевична дейност ще има главно в планинските и източните части от страната.

В петък и неделя ще превалява само в планините, в следобедните часове, а в събота се очаква в цялата страна да бъде слънчево.

#локални градушки #гръмотевични бури #прогноза за времето #новини в Метрото

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