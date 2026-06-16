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Мобилните телефони и децата: В търсене на баланс с технологиите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Сериозен дебат у нас след заявката на Великобритания да въведе по-строги ограничения за достъпа до социални мрежи за деца под 16 години. Докато едни родители напълно забраняват телефоните в ранна възраст, други разчитат на контрол и ясни правила. В дома на Ивайла правилото е ясно – без телефони за осемгодишните й дъщери.

Ивайла Георгиева, майка: „Няма да им повлияят добре на ученето. Аз имам и по-голяма дъщеря, която използва и разбира се искат да подражават на сестра си, но мисля, че им е раничко. Да се ограничат социалните мрежи, като Tik Tok, You tube до 16.”

Други залагат на повече контрол.

Мария, майка: „Стараем се да налагаме ограничения, но не винаги се спазват, когато нас ни няма. Но телефона е само вкъщи под наш надзор.“
БНТ: „Колко време стои детето пред телефона?”
- „Горе-долу час.”

Константин Георгиев, 18г.: „За съжаление обаче се наблюдават доста злоупотреби със социалните мрежи между връстници, като създаване на фалшиви профили. Те се чувстват много измамени и потиснати. Отдавна сме закъснели с въвеждането на правила за използването на тези мобилни устройства.”

Опитите за заобикаляне на правилата са чести.

Румен Демирев, 10 клас: „Все пак, заради това е социална мрежа. Така се намират приятели и всичко. Тези приложения са с пароли и само родителят би трябвало да ги знае, но аз си играх едно време и правих цифрите от четири нули и така до 9999 и след хиляди опити успях да я позная.”

Психолозите обаче смятат, че дългото време пред екрана отслабва вниманието и концентрацията.

Антония Бошева, детски психилог: „Свръх стимулацията кара мозъкът да отделя повече допамин, а допаминът е свързан с мотивацията при децата и с бързите награди. Лайковете съответно, контакта с приятелите, наградите от игрите, в които те участват. И когато дойдат в училище се налага да положат повече старание, повече усилие.”

Социалните мрежи могат да формират и зависимости.

Антония Бошева, детски психолог: „Бързите ленти, скролването при децата много често тези движения с палците реално са свързани и ги има и в хазартните игри. И много често не самите те водят до зависимост, но това са стимули, които по някакъв начин влияят и карат децата да искат още и още.”

И докато родителите търсят баланса, психолозите дават бърз отговор – телефон след 5-годишна възраст и до един час дневно.

#с технологиите #баланс #телефоните #децата

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