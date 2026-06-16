Общо 20 медала за България след първите два дни на световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Българските състезатели завоюваха общо 20 медала в първите два дни на световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София.

След първия ден вчера равносметката беше седем отличия - два златни, два сребърни и три бронзови. Днес националите добавиха още 13 медала - шест златни, четири сребърни и три бронзови.

В леката атлетика Александър Асенов, който вчера стана световен шампион в трибоя, във втория ден завоюва злато на скок дължина и сребро в спринта на 100 метра.

В художествената гимнастика българките добавиха към колекцията си още пет медала на първите финали на отделните уреди. Михаела Рангелова до момента е най-успешната родна представителка при девойките. След като се окичи със сребро в многобоя вчера, тя добави още два златни медала към своя актив - на финалите на обръч и на топка.

В шест отличия се окичиха състезателите по спортна гимнастика - Радена Ангелова, Емилиян Костадинов, Николай Тодоров и Радослав Тончев.

В турнира по тенис на корт Пламен Павлов записа първа победа.

В третия състезателен ден утре очакванията на домакините са за още отличия, най-вече на финалите на отделните уреди в художествената и в спортната гимнастика.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.