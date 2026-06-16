Жена, блъсната от електрическа тротинетка в Бургас, пострада тежко

26-годишна жена пострада тежко, след като беше блъсната от електрическа тротинетка в Бургас. Инцидентът е станал в понеделник сутринта в района на автобусна спирка на ул. „Чаталджа“.

Жената е навлязла във велоалеята, където е била ударена от електрическа тротинетка, управлявана от 45-годишен мъж. Пострадалата е откарана в болница от екип на Спешна помощ. Към момента състоянието ѝ е стабилно. От полицията са засилили контрола върху шофьорите на електрически тротинетки и велосипеди от началото на летния сезон, като за по-малко от седмица са установени над 100 нарушения – рекорден брой за областта.