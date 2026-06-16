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Малки електроцентрали на колела зареждат сгради

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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Само преди двайсетина години мнозина наричаха малките електромобили пренебрежително "колички за голф". После електрическите превозни средства станаха по-бързи, по-мощни и по-надеждни. Пробегът им се увеличи драстично и в различни държави те вече задминават по продажби автомобилите с дизелови и бензинови двигатели. След тази безшумна революция по пътищата, сега изглежда идва ред отново да преоткрием електромобила. Не толкова като превозно средство, колкото като голямо зарядно устройство за домовете ни.

В Хюдиксвал, Централна Швеция, немалко жители зареждат домовете си с електричество от своите електромобили. Техните коли не са просто средство за придвижване, но играят и ролята на своеобразни електроцентрали.

Херберт Свенсон, ръководител на проекта за двупосочно зареждане, Хюдиксвал: "Това е двупосочно зареждане. Системата преценява кога автомобилът трябва да се зарежда и кога да отдава енергия. В момента например колата е настроена на 80% заряд. Софтуерът изчислява кога част от тази енергия може да бъде върната към дома или към електрическата мрежа."

Засега това е само проект, но участниците в него са убедени, че настъпва нова ера в използването на автомобилите. Статистиката сочи, че около 95% от времето колите престояват по паркинги, пред домове или офиси. Факт, който може да се промени, ако започнем да гледаме на електромобилите като на "батерии на колела", смятат създателите на проекта. Когато цената на електричеството е ниска, колите се зареждат. Когато потреблението се увеличи, те започват да връщат енергия обратно към сградите.

Филип Килторп, жител на Хюдиксвал: "Определено е по-евтино да живееш тук. Ако вземем само разходите за електричество – това е тема, която постоянно обсъждаме с приятели и колеги. Използваме същото количество ток като хората другаде, но сметките ни са значително по-ниски."

Технологията се нарича "от автомобила към мрежата", идеята не е нова. Но едва сега започва да излиза от лабораториите и да навлиза в реалния живот. Учените от университета в Гьовле обаче продължават да я тласкат към бъдещето, където една електрическа кола може да поддържа работата на цяла административна сграда. Демонстрацията е красноречива: сградата е изключена от електропреносната мрежа, светлините обаче не угасват. Защото токът идва от автомобила отвън.

Никълъс Етерден, експерт по електроенергийни системи, университет Гьовле: "Този автомобил е свързан към административната сграда на университета. Можем да подаваме енергия от батерията му и да захранваме сградата единствено чрез това превозно средство."

Потенциалът на колата е много голям.

"Средно една такава кола може да осигури електричеството за едно домакинство за три, пет, дори седем дни. Потенциалът е огромен."

Ако си представим милиони електромобили, свързани едновременно към мрежата, тогава всеки паркинг може да се превърне в огромна батерия, а всеки квартал с паркирани превозни средства - в своеобразна електроцентрала.

"Наричам това батерия на колела. Защото 95% от времето автомобилът трябва да подпомага електрическата мрежа. Само 5% от времето изпълнява транспортна функция."

Но не всичко е перфектно. Има и пречки. Не толкова технологични, колкото административни. Според експертите законодателството изостава много.

Лина Бертлинг Чернберг, професор по технологии на електропреносните мрежи, Кралски технологичен институт, Стокхолм: "Бих казала, че най-голямото предизвикателство пред масовото навлизане на технологията са регулациите. Самата технология е налична и съществува от доста време."

А ползите не са само финансови. При аварии или прекъсвания на електрозахранването автомобилите могат да се превърнат в авариен резерв.

"Това може да означава по-голяма устойчивост. Ако например има голямо прекъсване на електрозахранването в даден град, би било много интересно да видим как можем бързо да решим проблема чрез включването на автомобилите към мрежата."

Доскоро колата беше символ на движение. После се превърна в символ на електрификацията. И по всичко личи, че сега започва да се превръща в част от енергийната система.

#зареждат сгради #малки електроцентрали #електромобили

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