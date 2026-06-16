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ЕП одобри окончателно търговското споразумение между ЕС и САЩ

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Снимка: БГНЕС
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Евродепутатите приеха окончателно законодателството за търговското споразумение между ЕС и САЩ, за да се коригират митата върху вноса на някои американски стоки. Европейският парламент забави доста дълго даването на зелена светлина заради проблемите от началото на годината, свързани с претенциите на Доналд Тръмп към Гренландия. Това, което евродепутатите също искаха, беше в споразумението да бъдат включени и предпазни клаузи, които дават възможност на Европейския съюз да го прекрати в случай, че то стане много неизгодно за Европа.

Това споразумение е свързано с това, че Европа ще внася безмитни промишлени американски стоки, а също така и морски продукти, а в същото време европейските стоки ще останат с мита от 15%. Евродепутатите искат предпазни клаузи за продуктите, свързани с алуминия и стоманата, например, защото се опасяват, че Доналд Тръмп може да увеличи митата за тези продукти, които САЩ внасят от Европа.

Евродепутатите успяха също така да вкарат в гласуваните днес два законопроекта и клауза за край на това споразумение, която е краят на годината 2029-а, малко преди да изтече и мандатът на Доналд Тръмп. Така си запазват правото да реагират в случай, че САЩ не изпълняват своята част от договореностите.

Европейският съюз никога не е твърдял, че това споразумение е най-доброто за стария континент. В същото време обаче позицията е, че то е най-малко лошото в дадените обстоятелства. Големи държави като Германия например настояваха Европейският парламент много по-бързо да ратифицира споразумението, въпреки разногласията между Брюксел и Вашингтон, защото, разбира се, германската икономика е много силно зависима от износа на автомобили към САЩ и в този момент евродепутатите не са сигурни доколко Доналд Трамп ще продължи да изпълнява това споразумение.

В началото на срещата на Г-7 във Франция самият той отново заяви, че може да бъдат наложени мита върху френски вина или шампанско, а така или иначе евродепутатите смятаха, че до този момент всичко е договорено. Но това, което дава донякъде успокоение тук на Европейския парламент в Брюксел, е, че с гласуваните текстове наистина има лостове, които развързват ръцете на Европа да прекрати споразумението, ако то е много неизгодно за нея.

#между ЕС #САЩ #търговско споразумение #Европейския парламент

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