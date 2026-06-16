България започна подготовка за решителния мач с Норвегия

Националите по баскетбол се събраха в Ботевград преди последния двубой от предварителните квалификации за Евробаскет 2029
Българският национален отбор по баскетбол започна подготовката си за последния мач от предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година.
"Лъвовете“ ще се изправят срещу Норвегия на 5 юли от 19:00 часа в „Арена Ботевград“. В първото занимание на представителния тим участие взеха 11 състезатели.
Натурализираният американец Моджа Гипсън не се включи в тренировката заради дългия полет от САЩ, а Александър Везенков получи няколко дни допълнителна почивка след края на сезона си в Гърция.
От щаба на националния отбор отчетоха, че играчите се намират в различно физическо състояние заради различния момент, в който са приключили клубните им първенства.
"Като старание и желание всичко е в рамките на нормалното. Всеки е завършил сезона в различен период и е в различно състояние. Опитваме се да ги поизравним“, коментира старши треньорът Любомир Минчев.
Умоджа Гибсън подчерта, че основната му цел е да помогне на отбора с енергия, защита и правилно отношение.
"Моите силни страни са защитата и раздаването на терена. Опитвам се да допринасям с голям интензитет и добър пример преди, по време и след тренировките“, заяви той.