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България започна подготовка за решителния мач с Норвегия

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Спорт
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Националите по баскетбол се събраха в Ботевград преди последния двубой от предварителните квалификации за Евробаскет 2029

България започна подготовка за решителния мач с Норвегия
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Българският национален отбор по баскетбол започна подготовката си за последния мач от предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година.

"Лъвовете“ ще се изправят срещу Норвегия на 5 юли от 19:00 часа в „Арена Ботевград“. В първото занимание на представителния тим участие взеха 11 състезатели.

Натурализираният американец Моджа Гипсън не се включи в тренировката заради дългия полет от САЩ, а Александър Везенков получи няколко дни допълнителна почивка след края на сезона си в Гърция.

От щаба на националния отбор отчетоха, че играчите се намират в различно физическо състояние заради различния момент, в който са приключили клубните им първенства.

"Като старание и желание всичко е в рамките на нормалното. Всеки е завършил сезона в различен период и е в различно състояние. Опитваме се да ги поизравним“, коментира старши треньорът Любомир Минчев.

Умоджа Гибсън подчерта, че основната му цел е да помогне на отбора с енергия, защита и правилно отношение.

"Моите силни страни са защитата и раздаването на терена. Опитвам се да допринасям с голям интензитет и добър пример преди, по време и след тренировките“, заяви той.

#кваликации за Евробаскет 2029-мъже #Национален отбор на България по баскетбол за мъже

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