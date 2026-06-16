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Криминално
Общество
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Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат...
12:30, 16.06.2026
Чете се за: 02:42 мин.
Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили...
11:30, 16.06.2026 (обновена)
Чете се за: 02:47 мин.
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за...
09:45, 16.06.2026
Чете се за: 05:27 мин.
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Спортни новини 16.06.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
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12:25, 16.06.2026
Спорт
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12:24, 16.06.2026
Преди приемането на редовен бюджет – какви мерки препоръчват...
12:12, 16.06.2026
ЕП дебатира доклада за напредъка на Република Северна Македония за...
11:58, 16.06.2026
Споразумение, политика, футбол: Иран е във фокуса на срещата на Г-7...
11:44, 16.06.2026
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
11:43, 16.06.2026
Транспортни фирми дължат над 6 милиона лева от неплатени данъци в...
11:17, 16.06.2026
Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам...
10:34, 16.06.2026
Премиерът Румен Радев: Въвеждаме прозрачност и механизми срещу...
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12:25, 11.06.2026
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06:30, 11.06.2026
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11:17, 16.06.2026 (обновена)
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ЕП дебатира доклада за напредъка на Република Северна Македония за еврочленство
12:12, 16.06.2026
Чете се за: 02:17 мин.
Европа
Премиерът Румен Радев: Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства
10:34, 16.06.2026
Чете се за: 01:10 мин.
Политика
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
11:44, 16.06.2026
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Бюджетна комисия разреши изтеглянето на нов държавен дълг
13:05, 16.06.2026
Чете се за: 00:15 мин.
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11:58, 16.06.2026
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