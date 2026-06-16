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Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България

Милена Кирова от Милена Кирова
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Имам тревожни сигнали, че в последния момент ще се опитат да премахнат един от текстовете, отнасящ се директно към работата на съвместната комисия, заяви президентът

Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България
Снимка: БГНЕС
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Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България - това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти.

  • Илияна Йотова, президент на Република България: "Следващите два дни ще бъдат изключително важни, тъй като освен дискусията, ще има и гласуване на резолюцията. Имам тревожни сигнали от евродепутати, че в последния момент ще се опитат да премахнат един от текстовете, който се отнася директно към работата на съвместната комисия и по този начин да обезсмислят нейната работа. Силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола. Много се надявам също, че евродепутатите ще намерят време, въпреки кратките минутки, които им дават, да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен. Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България."

По отношение на предстоящото споразумение между Иран и САЩ президентът Йотова заяви:

Илияна Йотова, президент: "Аз искам да бъда по-предпазлива, докато не видим окончателният текст на споразумението. След това споразумение ще има минимум 60-дневен период на преговори, за да видим какво точно ще бъде подписано. Нека да видим крайният резултат. Този конфликт влезе в дома на всеки гражданин, не само в Европа, а по целия свят. И ние всички сме заинтересовани от това примирието да бъде трайно със всички гаранции във встъпление. За мен е изключително важно час по-скоро Дунавският път да бъде отпуснат."

#президент Илияна Йотова #Република Северна Македония #САЩ #Иран

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