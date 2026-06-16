Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България

Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България - това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Следващите два дни ще бъдат изключително важни, тъй като освен дискусията, ще има и гласуване на резолюцията. Имам тревожни сигнали от евродепутати, че в последния момент ще се опитат да премахнат един от текстовете, който се отнася директно към работата на съвместната комисия и по този начин да обезсмислят нейната работа. Силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола. Много се надявам също, че евродепутатите ще намерят време, въпреки кратките минутки, които им дават, да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен. Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България."

По отношение на предстоящото споразумение между Иран и САЩ президентът Йотова заяви: