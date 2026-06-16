Бюджетната комисия гледа на второ четене промени в удължителния закон за бюджета

Комисията по бюджет и финанси ще разгледа на второ четене промени в удължителния закон за бюджета, които предвиждат теглене на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро по настояване на Министерския съвет.

В пленарната зала депутатите вече одобриха искането на първо четене. Предвижда се със средствата да бъдат финансирани проекти по Плана за възстановяване и устойчивост до края на август, за да сe гарантират следващите плащания от Европа през юли и декември.

С парите ще бъдат изплатени още пенсии и заплати в публичния сектор. Идеята на управляващите е новият държавен дълг да бъде изтеглен преди влизането в сила на редовния бюджет.