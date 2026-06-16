Украйна е другата водеща тема на срещата на Г-7 в Евиан

Украйна ще бъде другата водеща тема на срещата на Г-7 в Евиан.

По време на разговора между президентите на Съединените щати и Франция, Доналд Тръмп заяви, че след постигнатото споразумение с Иран, може да се съсредоточи върху войната в Украйна.

В Евиан той ще разговаря с украинския президент. Володимир Зеленски съобщи, че е предложил на руския президент да се срещнат в рамките на форума във Франция, но от Кремъл няма коментар.

Срещата между Тръмп и Зеленски ще се проведе ден след атака срещу Киево-Печорската лавра. Украинската служба за сигурност съобщи, че край манастира са открити фрагменти от руски дрон Геран-2.