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Стадион "SoFi" - едно от най-модерните и впечатляващи спортни съоръжения в света

Моника Симеонова от Моника Симеонова
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Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
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Това световноизвестно модерно спорно съоръжение ще помогне на САЩ да превърне футбола в спорт от първа величина в страната.

санта моника
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Пратеникът на БНТ на световното първенство Моника Симоенова се намира в Санта Моника, където сили ще премерят отборите на Иран и Нова Зеландия на стадион "SoFi" в Ингълууд.

Лос Анджелис е свикнал със световни спектакли, но тези дни градът живее в ритъма на най-големия от всички -световното първенство по футбол. Фенове от десетки държави превърнаха улиците на града в истински футболен фестивал. Испански, английски, португалски и арабски се смесват в шум, който не спира дори за минута. Тук около стадион "SoFi" футболът изглежда повече като огромен спектакъл, типично по-американски, но въпреки блясъка в центъра отново става играта. За САЩ това е нещо повече от турнир. Това е шанс страната окончателно да превърне футбола в спорт от първа величина. Лос Анджелис е насочен към това да използва вниманието около най-голямото спортно събитие с един спорт в историята, за да остави трайно положително въздействие дълго след изиграването на последния мач.

Лос Анджелис е дом на три големи професионални футболни отбора, както и на световноизвестното спортно съоръжение "SoFi", който е домакин на двубоите в "града на ангелите". Той е едно от най-модерните и впечатляващи спортни съоръжения в света, както и сред най-скъпите. Стойността му надхвърля 5 милиарда долара.

Първата копка е направена през 2016 година, а стадионът е официално открит през 2020. Капацитетът му е малко над 70 хиляди души. "SoFi" е част от мащабния комплекс Холивуд Парк, един от най-големите градски проекти за спорт, развлечение и бизнес в САЩ. Комплексът се простира на близо 300 акра и включва стадион, концертна зала, театър, паркове, езеро, търговски площи, офиси, жилищни сгради и бъдещи хотелски и развлекателни съоръжения.

По време на световното първенство стадионът ще приеме общо 8 мача - 5 срещи от груповата фаза, 2 от 1/16-финалите и един четвъртфинал. Именно в Лос Анджелис се проведе и първият домакински мач на националния отбор на САЩ срещу Парагвай, който привлече огромен зрителски интерес. По време на домакинското откриване трибуните на стадиона бяха изцяло запълнени, като десетки хиляди зрители създадоха впечатляваща атмосфера.

Отличителна черта на съоръжението е неговият огромен двустранен видеоекран, който обикаля централната част на стадиона и осигурява отлична видимост за всички посетители. Покривът е проектиран така, че да пропуска естествена светлина, като същевременно предпазва зрителите от неблагоприятни атмосферни условия. Това модерно съоръжение съчетава иновации, комфорт и голям капацитет, което го прави идеално място за провеждане на срещи от световното първенство и за посрещането на стотици хиляди фенове от целия свят.

Вижте целия материал във видеото.

#Световно първенство по футбол 2026 г.

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