Стопроцентов контрол на границата за сурово мляко до 19 юни, цените тръгнаха нагоре

Стопроцентовият контрол на границата при вноса на сурово мляко ще продължи до 19 юни. Това обяви днес в "Денят започва" земеделският министър Пламен Абровски. А от асоциацията на млекопреработвателите заявиха, че заради проверките вече има осезаемо увеличение на цените на млеката от фермите в България.

Рамис Али чака от четвъртък вечерта на граничния пункт "Дунав мост" край Русе с 24 тона прясно мляко. Изминал е над 1200 километра от Унгария. Предстои му да разтовари продукцията си в разградско предприятие.

Рамис Али, шофьор на цистерна за мляко: " Туй е пълна глупост. Млякото ще се вкисне за толкоз време. - БНТ: Не сте ли с хладилен камион? - Цистерните нямат охладители. Туй са цистерни, товарени са на 2 градуса, то сигурно вече стана 10 градуса. Последствията ще са за наша сметка." Владислав Михайлов, председател на УС на Асоциацията на млекопреработвателите: "Смятаме, че действията на министър Абровски и БАБХ са правилни, но се получава един непропорционален прекомерен натиск откъм контрол върху колите, което води до затруднения със снабдяването на суровини и материали и ако това нещо продължи още дълго време, категорично ще доведе до дефицит, който ще се отрази на цената на крайните продукти."

И от асоциацията, и земеделският министър са единодушни, че никога до този момент не е правена проверка по този начин и през годините е липсвал контрол от БАБХ. Според Абровски 10 дни са достатъчни, за да се види къде са проблемите.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "Помолих да ми дадат справка на дневна база какво влиза в мандрите. Оказа се, че никой не знае. - БНТ: Защо? Защото държавата никога не е искала тази информация."

Още днес ще бъде издадена заповед, според която на всеки 24-часа млекопреработвателните предприятия ще имат задължение да докладват на държавата за суровината, с която разполагат. А следващият етап на проверките ще е вносът на готовите млечни продукти.