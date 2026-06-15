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Мирното уреждане може да свали цените на енергията и инфлацията, посочват експерти

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Снимка: БТА
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Какво означава новината за България, особено когато икономиката ни понесе силен външен шок от енергийните цени, предизвикан от конфликта.

За България мирното уреждане на конфликтите е от изключително значение, най-вече защото би се отразило положително на енергийните цени, а оттам и на инфлацията. Това, от своя страна, би имало благоприятен ефект върху българската икономика. Положителен ефект се очаква и по отношение на сигурността, тъй като би се намалил рискът от потенциални миграционни вълни. Освен това според експертната оценка подобно споразумение би могло да окаже влияние и върху конфликта, който най-пряко засяга региона – войната в Украйна.

От една страна, по-ниските цени на петрола биха ограничили приходите на Русия, с които тя финансира военните действия. От друга страна се очаква международните усилия да се насочат в по-голяма степен към търсене на решение на конфликта в Украйна.


#сваляне на цените #мирно уреждане #енергия #Инфлация

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