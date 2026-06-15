Премиерът Румен Радев очаква да има редовен бюджет до края на месеца

Според премиера Румен Радев договорката САЩ - Иран трябва да покаже, че разумът е надделял по отношение на един конфликт с негативно въздействие върху целия свят. В Шумен премиерът определи ситуацията с бюджета като сложна преди представянето на новия бюджет. Изрази надежда, че предстоящото споразумение между САЩ и Иран ще има дългосрочен характер.

Румен Радев, министър-председател: „Знаем колко е крехка ситуацията със сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и света.“

Радев потвърди, че до края на месеца ще бъде изготвен проектът за нов бюджет. Работи се за повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите.

Румен Радев, министър-председател: „Ситуацията е изключително сложна. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг. Но няма как да се случи това и това го казват всички експерти, и икономисти го казват, от такъв висок дефицит, който заварихме да слезем на 3% и то с малко заеми или без заеми, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 млрд. дълг миналата година.“

И разкритикува предишни управляващи за финансовото състояние на държавата.

Румен Радев, министър-председател: „Пари в хазната няма. На второ място, всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и тук не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото беше взет предходната година. И всичките тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, което разполага бюджетът в момента.“

По повод критиките от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че „Боташ“ е най-неизгодната сделка, сключвана някога, Радев отговори така.

Румен Радев, министър-председател: „Всичко, което казва г-н Борисов, е в синхрон със слуховете за черната пантера, която бродеше из Шумен, но така и никой не я видя и не я чу.“

Премиерът присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в завод на алуминиеви валцови и пресови продукти в Шумен.



