Вандалска проява: Запалиха два дипломатически автомобила на посолството ни в Скопие

Днес по обед неизвестно лице е подпалило два дипломатически автомобила на българското посолство в Скопие, паркирани пред официалния вход на мисията, съобщиха за БНТ от Външно министерство.

България осъжда най-остро този демонстративен акт на агресия, който застрашава здравето и живота на служителите на посолството ни. Без навременната намеса на българския консул с пожарогасител, щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи. От Външно министерство настояват за бързо и справедливо правораздаване.

Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите, се казва в позицията.

И още: Българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония. В профила си във фейсбук вандалския акт остро осъди и бившия външен министър и депутат от ГЕРБ Георг Георгиев.