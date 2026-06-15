Отлив на 120 000 германски туристи заради проблеми с авиопревозвачите

След спор между две авиокомпании българското Черноморие загуби близо 120 000 германски туристи още преди сезонът да е набрал скорост. Днес в Слънчев бряг имаше среща между Министерството на туризма и представители на най-големите германски туроператори, авиокомпании и туристически агенции. Търсеше се решение на проблема и да се възстановят чартърните програми за началото и края на сезона, когато курортите разчитат главно на германския пазар.

Беате е сред малкото германски туристи, които са намерили начин да стигнат със самолет до България в началото на сезона. Нейни приятели обаче са имали проблем да осъществят почивката си у нас.

Беате Фос, турист от Германия: „Моя позната трябваше да лети от Лайпциг, но полетът просто не се е състоял. Вместо това промениха резервациите им за полет от Берлин, но те бяха само рано сутрин в 5.45 часа, други по-удобни няма.“

Неудобните полети не са довели очакваните туристи, които да напълнят черноморските курорти в първия летен месец. Организираните чартъри от Германия, които са били договорени между две големи авиокомпании за срок от три години, нямат да се състоят.

Калин Сутев, български представител на германски туроператор: „След приключване на сезон 2025 се оказа, че сметката по някаква причина за тях не излиза и те решиха да излязат от партньорство. И за нас е изключително критичен моментът с отстъплението на немската публика тази година. Реално ще бележим един спад от 25 - 30% спрямо 2025 година.“

Неофициално в туристическите среди се говори, че Египет е предложила по-изгодна сделка на една от авиокомпаниите, което е довело да отмяната на полетите до България.

Иван Грошев, председател на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм: „Регионите или държавите, в зависимост за къде говорим, насърчават, да го наречем така, авиокомпаниите да летят. Просто предлагането на самолетни капацитети е по-голямо, отколкото търсенето и в този смисъл всяка държава си организира конкуренти инструменти, с които да се реши казуса.“

Според министъра на туризма, който се срещна с едни от най-големите германски туроператори, индикации за проблема е имало много преди старта на сезона.

Илин Димитров, министър на туризма: „Това е било ясно още октомври 2025 г. и, за съжаление, бих казал, че този момент е проспан. Туристическото междучасие, което беше миналата година, свърши. Нашата задача е да се опитаме да вдигнем на крака максимално бързо немския пазар. Започват преговори с консолидатори на чартърни програми, с авиопревозвачи. Длъжни сме да направим всичко възможно, така че следващата година да имаме един силен пазар.“

Ще се работи за привличане на повече румънски туристи, а до края на годината трябва да има и решение дали могат да отпаднат визите за турски туристи, които България да привлече.