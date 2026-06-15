БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК
Чете се за: 01:20 мин.
След спецакцията в кв. "Ботунец": Прокуратурата...
Чете се за: 03:52 мин.
Запалиха автомобили на българското посолство в Скопие
Чете се за: 01:00 мин.
Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за...
Чете се за: 07:25 мин.
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за...
Чете се за: 02:25 мин.
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана,...
Чете се за: 06:50 мин.
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток. “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”, каза американският президент. Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ.

Отлив на 120 000 германски туристи заради проблеми с авиопревозвачите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Запази
Снимка: Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След спор между две авиокомпании българското Черноморие загуби близо 120 000 германски туристи още преди сезонът да е набрал скорост. Днес в Слънчев бряг имаше среща между Министерството на туризма и представители на най-големите германски туроператори, авиокомпании и туристически агенции. Търсеше се решение на проблема и да се възстановят чартърните програми за началото и края на сезона, когато курортите разчитат главно на германския пазар.

Беате е сред малкото германски туристи, които са намерили начин да стигнат със самолет до България в началото на сезона. Нейни приятели обаче са имали проблем да осъществят почивката си у нас.

Беате Фос, турист от Германия: „Моя позната трябваше да лети от Лайпциг, но полетът просто не се е състоял. Вместо това промениха резервациите им за полет от Берлин, но те бяха само рано сутрин в 5.45 часа, други по-удобни няма.“

Неудобните полети не са довели очакваните туристи, които да напълнят черноморските курорти в първия летен месец. Организираните чартъри от Германия, които са били договорени между две големи авиокомпании за срок от три години, нямат да се състоят.

Калин Сутев, български представител на германски туроператор: „След приключване на сезон 2025 се оказа, че сметката по някаква причина за тях не излиза и те решиха да излязат от партньорство. И за нас е изключително критичен моментът с отстъплението на немската публика тази година. Реално ще бележим един спад от 25 - 30% спрямо 2025 година.“

Неофициално в туристическите среди се говори, че Египет е предложила по-изгодна сделка на една от авиокомпаниите, което е довело да отмяната на полетите до България.

Иван Грошев, председател на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм: „Регионите или държавите, в зависимост за къде говорим, насърчават, да го наречем така, авиокомпаниите да летят. Просто предлагането на самолетни капацитети е по-голямо, отколкото търсенето и в този смисъл всяка държава си организира конкуренти инструменти, с които да се реши казуса.“

Според министъра на туризма, който се срещна с едни от най-големите германски туроператори, индикации за проблема е имало много преди старта на сезона.

Илин Димитров, министър на туризма: „Това е било ясно още октомври 2025 г. и, за съжаление, бих казал, че този момент е проспан. Туристическото междучасие, което беше миналата година, свърши. Нашата задача е да се опитаме да вдигнем на крака максимално бързо немския пазар. Започват преговори с консолидатори на чартърни програми, с авиопревозвачи. Длъжни сме да направим всичко възможно, така че следващата година да имаме един силен пазар.“

Ще се работи за привличане на повече румънски туристи, а до края на годината трябва да има и решение дали могат да отпаднат визите за турски туристи, които България да привлече.

#немски турсти #Илин Димитров #Черноморие #туризъм

Последвайте ни

ТОП 24

Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран ще бъде сключена до часове
1
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран...
Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство
2
Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и арести в цяла София (ОБЗОР)
3
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и...
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток
4
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия...
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
5
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ
6
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
4
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
5
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
6
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...

Още от: Регионални

Забавеният ремонт на дигата край село Николово застрашава тренировките по кану-каяк и гребане
Забавеният ремонт на дигата край село Николово застрашава тренировките по кану-каяк и гребане
Театърът в Хасково отваря врати след енергийно обновяване по Плана за възстановяване и устойчивост (СНИМКИ) Театърът в Хасково отваря врати след енергийно обновяване по Плана за възстановяване и устойчивост (СНИМКИ)
Чете се за: 02:55 мин.
Малолетно дете е в критично състояние след падане с електрическа тротинетка в Асеновград Малолетно дете е в критично състояние след падане с електрическа тротинетка в Асеновград
Чете се за: 00:47 мин.
Язовирите за питейно-битово водоснабдяване са пълни на 92,29% Язовирите за питейно-битово водоснабдяване са пълни на 92,29%
Чете се за: 03:05 мин.
Възобновява се производството на ПДЧ в завода "Кроношпан"? Възобновява се производството на ПДЧ в завода "Кроношпан"?
Чете се за: 01:57 мин.
Работник е починал, след като е паднал в изкоп на кариера край Бургас Работник е починал, след като е паднал в изкоп на кариера край Бургас
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха споразумение
Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
След спецакцията в кв. "Ботунец": Прокуратурата повдигна обвинения на двама за изнудване и заплахи След спецакцията в кв. "Ботунец": Прокуратурата повдигна обвинения на двама за изнудване и заплахи
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
МВнР след палежа в Скопие: Няма да допуснем атмосфера на страх за българите в РСМ МВнР след палежа в Скопие: Няма да допуснем атмосфера на страх за българите в РСМ
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Малолетно дете е в критично състояние след падане с електрическа...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Работник е починал, след като е паднал в изкоп на кариера край Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поне 9 загинали при поредните руски удари в Украйна
Чете се за: 01:35 мин.
По света
5 кг златни накити за над 700 000 евро задържаха митничари на...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ