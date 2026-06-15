БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за...
Чете се за: 07:30 мин.
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за...
Чете се за: 02:25 мин.
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана,...
Чете се за: 06:50 мин.
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток. “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”, каза американският президент. Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ.

Среща за бъдещето на ТЕЦ "Бобов дол"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Среща за проблемите пред развитието на Кюстендилския въгледобивен регион. Поводът-констатациите на местните власти, че целите, залегнали в Териториалния план за справедлив преход, не се изпълняват.

При евентуалното преустановяване на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ около 1200 работници от Дупница и Бобов дол ще останат без работа. Преките икономически загуби за Дупница надхвърлят 1,5 млн. евро месечно, а за Бобов дол последиците са още по-сериозни. Според организаторите на днешната среща от приемането на плана през 2023 г. до момента не се наблюдава изпълнение на заложените цели – не са привлечени нови инвеститори, не е повишен капацитетът на местните малки фирми и не се разкриват нови работни места, включително в енергийния сектор.

Костадин Костадинов, председател на Общинския съвет – Дупница: "Ние искрено вярваме, че правителството ще преразгледа мерките, заложени в Справедливия преход и ще набележат реално работещи и тези хора, когато останат без работа, наистина да се случи една лека социална трансформация. 2023 г. не само Бобов дол, а и Перник, и ТЕЦ-овете в Стара Загора следват да бъдат затворени, за да може България да изпълни изискването за намаляване на въглеродните квоти, въглеродните емисии с 80 %. И тези хора наистина ще останат без работа. Ние трябва да действаме и да се подготвим за този момент. Дали това ще се случи и как днес не мога да каза, защото нещата са динамични, включително и в ЕК. Но мерките, които са разписани и които се изпълняват, не работят."

Екоорганизации и жителите на близките до ТЕЦ "Бобов дол" места настояват за затварянето му. Заради вредните емисии от работата му. А в края на миналия месец екоминистерството затвори втори Котел на ТЕЦ-а, заради екологични нарушения и замърсяване.

Вижте още в прякото включване на Велислава Миланова

#планове #изпълнение #съдба #обсъждане #Бобов дол #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха членове на "Калашниците" за рекет, изнудване и проституция
1
Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха...
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран ще бъде сключена до часове
2
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран...
Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство
3
Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и арести в цяла София (ОБЗОР)
4
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и...
Полицията в Монтана разследва случай на жесток побой над 5-годишно дете
5
Полицията в Монтана разследва случай на жесток побой над 5-годишно...
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ
6
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
4
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
5
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
6
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...

Още от: Икономика

Министър Абровски за сигналите за натиск върху земеделски производители: Виновните ще си понесат наказанието
Министър Абровски за сигналите за натиск върху земеделски производители: Виновните ще си понесат наказанието
Ще има ли Пловдив редовен градски транспорт? Ще има ли Пловдив редовен градски транспорт?
Чете се за: 03:47 мин.
Страните от Г-7 ще обсъждат мира между САЩ и Иран и войната в Украйна Страните от Г-7 ще обсъждат мира между САЩ и Иран и войната в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
Полярни оценки за договора с „Боташ“ след заявката за предоговаряне Полярни оценки за договора с „Боташ“ след заявката за предоговаряне
Чете се за: 03:00 мин.
Цените на стоките: Спад при повечето плодове и зеленчуци, и някои основни храни Цените на стоките: Спад при повечето плодове и зеленчуци, и някои основни храни
Чете се за: 03:05 мин.
Министър Илин Димитров: България е на последно място в ЕС по ръст на чуждестранни туристи според Евростат Министър Илин Димитров: България е на последно място в ЕС по ръст на чуждестранни туристи според Евростат
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за мир между САЩ и Иран
Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за мир между...
Чете се за: 07:30 мин.
По света
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Българин е задържан в Солун по подозрение в шпионаж с дрон Българин е задържан в Солун по подозрение в шпионаж с дрон
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана, возило пияния си баща Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана, возило пияния си баща
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Поне 9 загинали при поредните руски удари в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Страните от Г-7 ще обсъждат мира между САЩ и Иран и войната в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Защо с изграден трафопост в с. Горно Хърсово нямат ток?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Ще има ли Пловдив редовен градски транспорт?
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ