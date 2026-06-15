Среща за бъдещето на ТЕЦ "Бобов дол"

Среща за проблемите пред развитието на Кюстендилския въгледобивен регион. Поводът-констатациите на местните власти, че целите, залегнали в Териториалния план за справедлив преход, не се изпълняват.

При евентуалното преустановяване на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ около 1200 работници от Дупница и Бобов дол ще останат без работа. Преките икономически загуби за Дупница надхвърлят 1,5 млн. евро месечно, а за Бобов дол последиците са още по-сериозни. Според организаторите на днешната среща от приемането на плана през 2023 г. до момента не се наблюдава изпълнение на заложените цели – не са привлечени нови инвеститори, не е повишен капацитетът на местните малки фирми и не се разкриват нови работни места, включително в енергийния сектор.

Костадин Костадинов, председател на Общинския съвет – Дупница: "Ние искрено вярваме, че правителството ще преразгледа мерките, заложени в Справедливия преход и ще набележат реално работещи и тези хора, когато останат без работа, наистина да се случи една лека социална трансформация. 2023 г. не само Бобов дол, а и Перник, и ТЕЦ-овете в Стара Загора следват да бъдат затворени, за да може България да изпълни изискването за намаляване на въглеродните квоти, въглеродните емисии с 80 %. И тези хора наистина ще останат без работа. Ние трябва да действаме и да се подготвим за този момент. Дали това ще се случи и как днес не мога да каза, защото нещата са динамични, включително и в ЕК. Но мерките, които са разписани и които се изпълняват, не работят."

Екоорганизации и жителите на близките до ТЕЦ "Бобов дол" места настояват за затварянето му. Заради вредните емисии от работата му. А в края на миналия месец екоминистерството затвори втори Котел на ТЕЦ-а, заради екологични нарушения и замърсяване.

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