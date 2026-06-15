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Протест в Пловдив с искане за справедлива присъда по делото за загиналото семейство при катастрофа на Околовръстното

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Златин Бояджиев
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На протест излязоха роднини, приятели и съученици на загиналото семейство на 24 ноември миналата година при тежката катастрофа на Околовръстното в Пловдив.

Те настояват за справедлива присъда.

"Събрали сме се, за да протестираме присъдата на първа инстанция, която получихме в резултат на делото, което заведохме срещу извършителя на тежката катастрофа, при която загубихме трима от най-близките ни хора. Присъдата според нас е крайно несправедлива, тъй като тя е минималната. Смятам, че всеки има достатъчно морал и разум да прецени, че такива тежки последици от катастрофа, в резултат на безотговорно поведение на пътя, не могат да заслужават минимална присъда за извършителя на това деяние. Също така протестираме, защото институцията, която трябваше да протестира, не го направи. Реално прокурорът на първа инстанция, мисля, че се казва Вълев, ако не се лъжа, реши, че това е справедлива присъда според него. Законът казва, че по члена, по който е съден той, може да получи между 15 и 20 години лишаване от свобода, а след това се приспада една трета заради признаването на вината. Само че съдът му дава 15, а не 20 години. Тоест има накъде да се утежни присъдата на базата на тежкия резултат, който е предизвикало неговото безотговорно поведение на пътя", каза Таня Пушкова, роднина на загиналите.

Протестът беше подкрепен от "Ангели на пътя".

"За уморяване се уморихме много, защото пет години говорим едно и също. Единственото, което се прави, е да се местим от град на град, от улица на улица и просто да сменяме имената на загиналите заради безхаберието на институциите и това, че никой не иска да чуе и да спре този ад. Ние като една от най-големите организации с най-много пострадали и загинали по пътищата. Всеки път говорим едно и също. Това с една трета да се намалява присъдата заради признаване на очевидното е подигравка с паметта на загиналите. Подали сме и сигнал до прокуратурата с въпроса каква е причината държавното обвинение, което трябва да защитава пострадалите, да не протестира такава смешна присъда. Три отнети човешки живота, едно дете, което никога повече няма да види майка си, баща си и сестра си, да не бъдат защитени", заяви Петя Иванова от "Ангели на пътя".

Вижте прякото включване на Златин Бояджиев.

#справедлива присъда #загинало семейство #Апелативен съд #Пловдив

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