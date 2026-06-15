За пълен анализ на хранителната верига настояват земеделски производители

За пълен анализ на хранителната верига настояват от Националната Браншова камара "Плодове и зеленчуци" след сигналите за натиск на търговските вериги върху производители да намалят цените на предлаганата от тях продукция с 15%. Това каза с "Денят започва" председателят на Управителния съвет на камарата Цветан Цеков. КЗК вече започна проверка по случая.

Цветан Цеков, предс. на УС на Националната Браншова камара "Плодове и зеленчуци": "Информация за натиск върху земелски производители от страна на търговски вериги е била предоставена на министъра на земеделието и в Комисията за защита на конкуренцията, като тепърва ще се установи каква е ситуацията."

Според Цеков става дума за намаляване на цените на зеленчуци с точно 15%, точно след като кабинетът обяви кампанията "Кошница с грижа", чиято цел е цените на българските плодове и зеленчуци във веригите да се променят с 15%. Всъщност проблемът не е нов:

Цветан Цеков, предс. на УС на Националната Браншова камара "Плодове и зеленчуци":"Земеделските производители, които произвеждат и които реализират своята продукция през търговските вериги, са подложени винаги на постоянен натиск за намаляване на цените. В много случаи се продава и под себестойност. Така че е хубаво да се направи ново обследване на търговските вериги, как и по какъв начин функционират. И не е случайно, за нас е изключително важно, законовите промени, които в момента текат в Закона на защита на конкуренцията и Закона на защита на потребителите, които бяха така маркирани 33 нелоялни практики, които ще бъдат забранени, които същност създаваха изключително сериозен проблем за нас като производители, които реализираме и ни поставяха в изключително неравностойно положение. Всъщност трябва да се направи ново обследване на ефекта на търговските вериги върху земеделското производство и върху тези, които реализират земеделската си продукция, колко са успяли да оцелеят в резултат на работата си сега."

Проблем и че засегнатите производители не сигнализират при подобни ситуации:

"Това са наши колеги, които са производители на домати между другото. Има и други колеги, които изключително много се притесняват и не искат да бъдат осветлени, защото ще бъдат така изхвърлени, а те разчитат на търговиета с търговските вериги. Не вярват на държавата, че ще ги защити? Ами, може би това има някакво натрупване в резултат на последните 30 години, в което всъщност при многобройните сигнали, които ние сме подавали, нямаше никаква реакция."

И настоя за проверка на влиянието на търговските вериги върху земеделието у нас:

"Те са сериозни субекти, държат две трети от пазара, да могат наистина да превъзмогнат негативните и лошите практики, които предлагаха и да се даде максимална възможност на българското земеделие да предлага продукцията си на достойна цена, да можем ние да си продаваме и да не виждаме такива по 100-200% наценки, защото и сега се случва. И реално погледнато, от една страна търговските вериги държат огромни наценки, от друга страна ни натискат да сваляме цените. Ние ги доставяме на цена, на която излиза съответната печалба, над себестойност. Но когато работим с търговските вериги, в много пъти от случите, когато те правят своите промоции, имат тази практика, в която ние трябва да намалим цената и в много случаи продаваме на себестойност, а по някои пъти и под себестойност, за да може да се получи да продължи работата с тях."

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