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КЗК ще проверява възможни нелоялни търговски практики спрямо земеделски производители

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Комисията за защита на конкуренцията получи сигнал от земеделски производители за оказван натиск от страна на търговски вериги върху доставчици на плодове и зеленчуци за намаляване на изкупните цени, съобщиха от ведомството.

Комисията изиска и от Министерството на земеделието и храните постъпилите твърдения от производители за натиск върху доставчици за намаляване на изкупните цени във връзка с правителствената инициатива „Кошница с грижа“.

Предварителният анализ на Комисията показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията, съгласно публично обявените от търговските вериги продукти. Към настоящия момент не са налице данни, които да свързват изложените твърдения с инициативата.

Въз основа на постъпилата информация антимонополният орган започва предварително проучване по отношение на още две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци.

Комисията припомня, че в края на май 2026 г. образува две производства срещу две търговските вериги за установяване на възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители. Производствата са образувани в резултат на информация от секторния анализ на пазара на храни, както и на данни от задълбоченото проучване на КЗК относно ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между търговци и доставчици/производители.

Междинните резултати от секторния анализ показаха наличие на сериозни деформации по веригата на доставки и данни за практики, които могат да поставят производителите и доставчиците в значително по-неблагоприятна позиция при договарянето на условията с големите търговци.

При наличие на достатъчно данни за нарушения КЗК ще образува нови производства в рамките на своите правомощия.

#нелоялни търговски практики #земеделски производители #КЗК #проверка

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