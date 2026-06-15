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Защо с изграден трафопост в с. Горно Хърсово нямат ток?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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В махала "Акациите" на село Горно Хърсово неволите с липсата на електричество продължават. Това село се намира само на 5 км. от Благоевград, но в продължение на десетилетия жителите буквално оцеляват без ток. През август 2024 най-накрая започва изграждането на трафопост. Две години по-късно такъв има, но отново липсва ток.

Сотир: "От 30 години гоним този въпрос в тази махала за електрификация. Лъжеха ни какви ли не партии, които дойдеха. Тук се раждаха децата, синът ми се роди тук и го чувахме без ток. Сега и внуци ли трябва да чуваме без ток? Ето трафопостът е тук. Никой не взима отношение по този въпрос. Най-важното е направено, сега трябва да се твори само осветлението и кабелите до къщите. И никой нехае. Ходиме налево, надесно, при какви ли не е инстанции, никой не ни обраща внимание. Докога това?"

"Трудно е, трудно е. Животни имаме тука. Трудно е, палиме печки. Отвънка е все едно сме преди неколко години тук, когато нямаше по селата ток."

Хората донякъде са решили проблема с соларни панели, но само през лятото, което също пък е и доста скъпа инвестиция.

Никола Андонов: "Агрегати сме взели. Горивата са скъпи. Всичко е скъпо. Срамота е, пет километра сме от центъра на града. Да нямаме ток. И се надяваме някой да ни обърне внимание. Но не вярвам. С годините, много сме лъгани. Разбирай се ми. Лъгани сме и не вярвам, че ще ни дойде ток."

Около 30 семейства живеят тук, в махала "Акациите". През уикендите има много хора, които се събират с деца, но си тръгват в понеделник, защото тук не може да се живее без електричество.

Ние се обърнахме и към Община Благоевград, и към електроразпределителното дружество. От Общината казаха, че в момента текът процедури - административни и технически, не се знае в какъв срок ще приключат. От електроразпределителното дружество пък ни казаха, че чакат Общинята да им прехвърли трафопоста, така че в момента хората се намират в един омагьосан кръг и продължават да чакат.

Хората се притесняват и за мястото, на което се намира трафопоста. Близо 1 метър в асфалта, почти направо на пътя, път, на който често се кара с несъобразена скорост.

Вижте още в прякото включване на Аксения Ангелова

#махала "Акациите" #с. Горно Хърсово #проблеми #трафопост #без електричество

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