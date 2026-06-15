Страните от Г-7 ще обсъждат мира между САЩ и Иран и войната в Украйна

Отварянето на Ормузкия проток след подписването на мирното споразумение между Съединените щати и Иран в петък ще бъде тема и на започващата среща на Г-7 във Франция.

Форумът ще се проведе в курорта Евиан. Европейският съюз ще бъде представен от председателите на Европейската Комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща.

СНИМКИ: БТА

Другата водеща тема в дискусиите ще бъде Украйна. Като гост е поканен президентът Володимир Зеленски.

Откриването на срещата традиционно беше съпроводено с протести. Полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне хиляди антиглобалисти, които протестираха снощи в Женева. Там днес кацат участниците в срещата.