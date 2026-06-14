И утре слънцето ще бъде щедро

В понеделник температурите още ще се повишат и максималните в по-голямата част от страната ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°. Ще бъде слънчево, но в следобедните часове ще има райони с валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен северозападен вятър.

Слънчево и ветровито ще бъде и на морския бряг, но и там след обяд на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат от 28° до 30°, а температурата на морската вода е от 19° до 22°.

И в планините, след слънчевото начало, по-късно през деня и през нощта срещу вторник ще има валежи и гръмотевици.

Над по-голямата част от Европа ще бъде слънчево. Интензивни валежи се очакват в Североизточна Европа. Предимно слънчево ще бъде и на Балканите, но след обяд ще има райони с превалявания и гръмотевична дейност.

У нас през нощта срещу вторник все още главно в Северна България, а във вторник на много места в страната, ще има гръмотевични бури и валежи, временно интензивни. Очакват се и градушки. Дневните температури слабо ще се понижат.

През следващите три дни в часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ отново ще има валежи и гръмотевични бури, с по-голяма вероятност в Източна и Южна България. Температурите ще се повишават.