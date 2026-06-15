Слънчево ще бъде днес, утре ни очакват проливни валежи

В първия ден от работната седмица температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°. Ще бъде слънчево, с валежи и гръмотевици на места в следобедните часове. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен северозападен вятър.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие – временно умерен. Максималните температури ще бъдат от 28° до 30°. Температурата на морската вода е от 19° до 22°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала, по Северното Черноморие – до 3 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. По-късно през деня и през нощта срещу вторник ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има все още главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Ще има и градушки.

Във вторник въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Ще духа умерен северозападен вятър. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25° и 30°.

И през следващите три дни въздушната маса ще е неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Източна и Южна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Температурите ще се повишат и максималните в петък отново ще бъдат между 28° и 33°.