На рождения си ден: Доналд Тръмп домакинства ММА мачове

Американският президент Доналд Тръмп отбелязва 80-тия си рожден ден по нетрадиционен начин - като домакинства MMA мачове.

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Това е първият път, в който Белият дом е арена на професионално спортно събитие. То се провежда и в момента в клетка, монтирана на южната морава. Няколко хиляди зрители са се събрали на тревната площ да наблюдават 7-те мача на бойци от различни категории. Рожденият ден на американския президент съвпада с Деня на знамето в Съединените щати. Датата не е федерален официален празник, но много американци я отбелязват, като издигат американското знаме пред домовете си и участват в патриотични прояви.