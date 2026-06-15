Поне 9 загинали при поредните руски удари в Украйна

Поне 9 души загинаха и десетки бяха ранени при масирани руски удари срещу Киев и Харков тази нощ.



Директен въздушен удар предизвика голям пожар в прочутата Киево-Печорска лавра. Манастирът е символ на украинската духовна и културна история и обект на ЮНЕСКО.

Ударите в столицата са оставили 140 хиляди души без ток. Киевчани отново прекараха нощта в бомбоубежищата и в станциите на метрото.

Полша вдигна изтребители и постави наземните си системи за противовъздушна отбрана в готовност за кратко. Впоследствие тревогата беше отменена.

СНИМКИ:БТА

Украйна е във фокуса на започващата днес среща на Г 7 във френския град Евиан. Украинският президент Володимир Зеленски е гост на форума.