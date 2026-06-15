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Ремонтът на метролиния 3 завърши предсрочно

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Възстановено е движението до спирките "Театрална" и "Хаджи Димитър"

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От 5 часа тази сутрин софиянци отново могат да се возят до спирките "Театрална" и "Хаджи Димитър" на третата метролиния. Ремонтните дейности приключиха по-рано от обявените 40-дневен срок.

Николай Найденов, изпълнителен директор на “Метрополитен”: "Сроковете се спазват. Важно е, че се мисли в перспектива, защото ако не бяхме подготвили терена, можеше отклонението да бъде забавено с 6 месеца. Към настоящия момент то върви в срок и е важно тук да благодарим на екипите на инженер Зайков и Николай Николов, защото те дадоха доста професионализъм и довършиха нещата в срок. Това е първото отклонение на най-модерната трета линия и тя изисква съвсем различен подход от другите отклонения на метрото, на които сега сме свидетели на първа, четвърта и втора линия. Така че отклонението е свързано с изграждане на железен път, съвсем различен подход по отношение на софтуера и реално погледнато полагането на железния път плюс пробиването на подхода за отклонението на "Слатина" изисква съвсем друга концентрация и по линия трета се прави за първи път.

Предстои да бъдат пуснати и новите три станции по бул. "Генерал Владимир Вазов".

Николай Найденов, изпълнителен директор на “Метрополитен”: "Да кажем до края на лятото, но за вашите зрители ще конкретизирам до края на месец юли, защото отново очакваме от трета страна, друга държава да потвърди стабилността на софтуера, който е ключов за пускането на влакчетата по трета линия и за включително тяхната търговска експло

атация."

Вижте още в прякото включване на Цветелина Чавдарова

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