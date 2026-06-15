БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток. “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”, каза американският президент. Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ.

Ще има ли Пловдив редовен градски транспорт?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

10-годишен договор на стойност 160 милиона евро за градския транспорт ще подпише следващата седмица община Пловдив с фирмата-консорциум, която ще обслужва линиите в града. В условията са заложени повече изисквания и по-високи санкции за тяхното неспазване.

Според новия договор, за неработещ климатик в автобус, глобата за фирмата-превозвач ще бъде 250 евро. От общината заявиха, че са завишили драстично критериите за обслужване на линиите в града.

Костадин Димитров, кмет на Пловдив: "Много лесно трябва да стане. Транспортът не ни е такъв, какъвто искаме всички, но ден след ден ние работим за подобряването му и аз смея да твърдя, като вчера имах разговор с много пловдивчани, че имаме стъпки в тази посока."

Хората са на различни мнения относно състоянието на градкия транспорт. Повечето от тях вече виждат редица подобрения.

"Доволни сме, за момента. Иначе преди не бяхме доволни. Сега откакто направиха таблата, нова система сложиха отдолу кога идват автобусите са точно на минутата. А редовни ли са? Да. Климатици имат ли? Да. Ей сега слезнахме даже и сега работят. И сутринта работиха."

"Не. 16-ката първата много рядко минава. Винаги позакъснява. Никои рейсове не са редовни. Дори и това, което го изписват на табелите сега, където ги направиха и те не са."

"Ние не го ползваме много, но днес сме впечатлени. Дойде на точната минутка."

"Може би проблемът е с почивните дни, че малко по-малко коли има и повече се чака, но то е относително, но ние като не сме свикнали и 5 минути ни изглежда много."

След подписването на новия договор, в движение ще бъдат пуснати 8 електрически автобуса по една от линиите в града и други 35 рейса. Най-големият проблем за транспортните фирми обаче се оказва липсата на шофьори.

Петко Ангелов, собственик на транспортна фирма: "Възрастовият състав е над 60 години. В момента вкарваме индийци и от Азербайджан шофьори. Чакаме да дойдат първите групи. Като им подсигуряваме хотел, спане и храна, само и само да се опитаме да подобрим услугата."

От общината обявиха, че поетапно ще започне подмяната и на джипиес устройствата. 300 електронни табла вече работят с точност по спирките в града.

Костадин Димитров, кмет на Пловдив: "Сега работим в тази посока джипиес устройството и таблото да имат пълен синхрон. Таблата вече са готови за тази задача. Остава ни да подменим устройствата и софтуера."

Кирил Христозов, консултант: "В момента работим с фирмата, която ги поддържа да ги модифицираме, така че да изпращат по често информация, за да може позицията на автобуса да бъде прецизно установена и съответно тази неточност в момента, която е в рамите на 5 минути да стане до секунди, тоест в рамките на една минута вие да сте сигурни, че този автобус наистина идва."

Цената на билета за градския транспорт няма да бъде повишавана, обявиха от общината и засега тя остава 0.50 евроцента.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#10-годишен договор #фирма #градски транспорт #Пловдив #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха членове на "Калашниците" за рекет, изнудване и проституция
2
Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха...
Конфликтът САЩ – Иран: Ще има ли предварително споразумение днес?
3
Конфликтът САЩ – Иран: Ще има ли предварително споразумение...
Учителка, насочвала руски удари по Херсон, беше осъдена на доживотен затвор в Украйна
4
Учителка, насочвала руски удари по Херсон, беше осъдена на...
Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство
5
Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран ще бъде сключена до часове
6
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
4
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
5
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
6
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...

Още от: Икономика

Страните от Г-7 ще обсъждат мира между САЩ и Иран и войната в Украйна
Страните от Г-7 ще обсъждат мира между САЩ и Иран и войната в Украйна
Полярни оценки за договора с „Боташ“ след заявката за предоговаряне Полярни оценки за договора с „Боташ“ след заявката за предоговаряне
Чете се за: 03:00 мин.
Цените на стоките: Спад при повечето плодове и зеленчуци, и някои основни храни Цените на стоките: Спад при повечето плодове и зеленчуци, и някои основни храни
Чете се за: 03:05 мин.
Министър Илин Димитров: България е на последно място в ЕС по ръст на чуждестранни туристи според Евростат Министър Илин Димитров: България е на последно място в ЕС по ръст на чуждестранни туристи според Евростат
Чете се за: 04:42 мин.
Любомир Каримански: Процедурата по свръхдефицит изисква дисциплина и реални реформи Любомир Каримански: Процедурата по свръхдефицит изисква дисциплина и реални реформи
Чете се за: 04:52 мин.
Бившият енергиен министър Росен Христов: "Боташ" не е проблем, а неизползван договор Бившият енергиен министър Росен Христов: "Боташ" не е проблем, а неизползван договор
Чете се за: 07:30 мин.

Водещи новини

Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
След новината за мирното споразумение между САЩ и Иран: Петролът се търгува под 84 долара за барел След новината за мирното споразумение между САЩ и Иран: Петролът се търгува под 84 долара за барел
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Страните от Г-7 ще обсъждат мира между САЩ и Иран и войната в Украйна Страните от Г-7 ще обсъждат мира между САЩ и Иран и войната в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Поне 9 загинали при поредните руски удари в Украйна Поне 9 загинали при поредните руски удари в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Аварирал сервизен камион на пистата на летище "Васил...
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Защо с изграден трафопост в с. Горно Хърсово нямат ток?
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Ще има ли Пловдив редовен градски транспорт?
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
На рождения си ден: Доналд Тръмп домакинства ММА мачове
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ