Ще има ли Пловдив редовен градски транспорт?

10-годишен договор на стойност 160 милиона евро за градския транспорт ще подпише следващата седмица община Пловдив с фирмата-консорциум, която ще обслужва линиите в града. В условията са заложени повече изисквания и по-високи санкции за тяхното неспазване.

Според новия договор, за неработещ климатик в автобус, глобата за фирмата-превозвач ще бъде 250 евро. От общината заявиха, че са завишили драстично критериите за обслужване на линиите в града.

Костадин Димитров, кмет на Пловдив: "Много лесно трябва да стане. Транспортът не ни е такъв, какъвто искаме всички, но ден след ден ние работим за подобряването му и аз смея да твърдя, като вчера имах разговор с много пловдивчани, че имаме стъпки в тази посока."

Хората са на различни мнения относно състоянието на градкия транспорт. Повечето от тях вече виждат редица подобрения.

"Доволни сме, за момента. Иначе преди не бяхме доволни. Сега откакто направиха таблата, нова система сложиха отдолу кога идват автобусите са точно на минутата. А редовни ли са? Да. Климатици имат ли? Да. Ей сега слезнахме даже и сега работят. И сутринта работиха." "Не. 16-ката първата много рядко минава. Винаги позакъснява. Никои рейсове не са редовни. Дори и това, което го изписват на табелите сега, където ги направиха и те не са." "Ние не го ползваме много, но днес сме впечатлени. Дойде на точната минутка." "Може би проблемът е с почивните дни, че малко по-малко коли има и повече се чака, но то е относително, но ние като не сме свикнали и 5 минути ни изглежда много."

След подписването на новия договор, в движение ще бъдат пуснати 8 електрически автобуса по една от линиите в града и други 35 рейса. Най-големият проблем за транспортните фирми обаче се оказва липсата на шофьори.

Петко Ангелов, собственик на транспортна фирма: "Възрастовият състав е над 60 години. В момента вкарваме индийци и от Азербайджан шофьори. Чакаме да дойдат първите групи. Като им подсигуряваме хотел, спане и храна, само и само да се опитаме да подобрим услугата."

От общината обявиха, че поетапно ще започне подмяната и на джипиес устройствата. 300 електронни табла вече работят с точност по спирките в града.

Костадин Димитров, кмет на Пловдив: "Сега работим в тази посока джипиес устройството и таблото да имат пълен синхрон. Таблата вече са готови за тази задача. Остава ни да подменим устройствата и софтуера." Кирил Христозов, консултант: "В момента работим с фирмата, която ги поддържа да ги модифицираме, така че да изпращат по често информация, за да може позицията на автобуса да бъде прецизно установена и съответно тази неточност в момента, която е в рамите на 5 минути да стане до секунди, тоест в рамките на една минута вие да сте сигурни, че този автобус наистина идва."

Цената на билета за градския транспорт няма да бъде повишавана, обявиха от общината и засега тя остава 0.50 евроцента.