Еуфория и безредици в Ню Йорк след титла на Никс в НБА

След повече от половин век прекъсване Ню Йорк се подготвя да посрещне своите шампиони. Никс спечелиха титлата в НБА, което поне за момента в „Голямата ябълка“ остави световното първенство по футбол на заден план.

Въпреки че петият мач се изигра в Сан Антонио, Тексас, финалната сирена накара десетки хиляди зрители на Ню Йорк да изпълнят района на „Таймс Скуер“ и „Медисън Скуер Гардън“, празнувайки първия трофей от Лигата на извънземните от 53 години насам. Донякъде очаквано тези празненства прераснаха в безредици. 10 арестувани, един прострелян и няколко ранени полицейски служители.

Повече можете да гледате във видеото!