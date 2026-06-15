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Еуфория и безредици в Ню Йорк след титла на Никс в НБА

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Спорт
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Спечелването на трофея "Лари О'Брайън" остави на заден план Мондиал 2026.

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След повече от половин век прекъсване Ню Йорк се подготвя да посрещне своите шампиони. Никс спечелиха титлата в НБА, което поне за момента в „Голямата ябълка“ остави световното първенство по футбол на заден план.

Въпреки че петият мач се изигра в Сан Антонио, Тексас, финалната сирена накара десетки хиляди зрители на Ню Йорк да изпълнят района на „Таймс Скуер“ и „Медисън Скуер Гардън“, празнувайки първия трофей от Лигата на извънземните от 53 години насам. Донякъде очаквано тези празненства прераснаха в безредици. 10 арестувани, един прострелян и няколко ранени полицейски служители.

Повече можете да гледате във видеото!

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#Плейофи на НБА 2026 #Мондиал 2026 #Ню Йорк Никс

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