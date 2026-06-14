Ню Йорк Никс е новият шампион в НБА

Ню Йорк Никс е новият шампион на Националната Баскетболна Асоциация. Това е първа титла за Никс в Асоциацията от 1973 г. насам. В петия мач от финалната серия Ню Йорк успя да победи Сан Антонио Спърс с 94:90 (13:23 24:19 28:30 29:18) като гост, за да стигне до мечтания триумф след 4-1 успеха.

Мачът започна по идентичен начин с предишните в серията, след като тимът на Сан Антонио натрупа двуцифрен аванс още през първата част. "Шпорите" се превърнаха в първия отбор през последните 30 години, който повежда с поне 10 точки в първите четвъртини на пет двубоя от финалите, но в четири от тях в крайна сметка отстъпваха.

В началото на мача Никс не успяваха да вкарат, пропускайки 16 от първите си 18 стрелби, включително първите си 11 от близка дистанция. Дори имаше момент през втората четвърт, когато центърът на тексасци Виктор Уембаняма имаше повече блокирани удари (пет), отколкото противниковият тим имаше изстрели (четири). Така Спърс стигнаха до преднина от 16 точки през втората част, но както при предишните си поражения в серията, отборът на Мич Джонсън отново го пропиля.

До края на втората четвърт Никс влязоха в серия от 22:9 точки и се доближиха на само три точки от опонентите си, преди Девин Васел да вкара със сигнала за край на полувремето, давайки преднина от 42:37 на Сан Антонио.

След почивката тексасци успяха да запазят известна преднина, която дори се увеличи на седем точки в края на третата четвъртина, след която водиха със 72:65. В заключителната част при 8:51 оставащи минути Спърс отново стигнаха до двуцифрен аванс - 10 точки, но гостите от Ню Йорк се справяха по-добре в подкошието, овладявайки пет борби в атака. Така благодарение на успешните стрелби на Джейлън Брънсън и помощта от високите му съотборници, гостите стигнаха до крайния успех и затвориха серията в Тексас.

Джейлън Брънсън бе звездата в пореден мач за нюйоркчани, отбелязвайки 45 точки, включително 13 поредни в заключителната част. Заради представянето си 29-годишният гард получи наградата за Най-полезен играч на финалите и се превърна в едва втория играч на Ню Йорк, който получава приза след Уилис Рийд през 70-те.

"Нямам думи. Това е всичко, за което съм си мечтал", каза Брънсън след мача, цитиран от ESPN.

За тима на Никс, освен звездата Брънсън, единствено Микал Бриджис с 14 точки, Джош Харт - с 13 точки и 11 борби, и Оу Джи Ануноби с 11 точки, достигнаха двуцифрени показатели за резултатност. Мичъл Робинсън и Карл-Антъни Таунс записаха по 10 борби.

45-те точки на Джейлън Брънсън са клубен рекорд във финалите на НБА и са изравнено трето най-добро постижение в закриващ мач, наравно с Майкъл Джордан.

Дилън Харпър бе най-резултатен за домакините с 25 точки, включвайки се от пейката, Виктор Уембаняма бе ограничен до 19 точки и 14 борби, Джулиан Шампени реализира 14 точки и 7 борби, а Девин Васел - 12 точки и 7 борби.