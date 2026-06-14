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Джейлън Брънсън след триумфа в НБА: Това е всичко, за което сме си мечтали някога, затова дойдох в Ню Йорк

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Спорт
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Ню Йорк Никс завоюва първата си титла от 53 години, благодарение на представянето на гарда в последния мач срещу Сан Антонио Спърс

Джейлън Брънсън след триумфа в НБА: Това е всичко, за което сме си мечтали някога, затова дойдох в Ню Йорк
Снимка: БГНЕС
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Най-полезният играч във финалите на Националната баскетболна асоциация (НБА) Джейлън Брънсън заяви, че е сбъднал мечтата си, след като тимът му Ню Йорк Никс завоюва първата си титла от 53 години, благодарение на представянето му в последния мач срещу Сан Антонио Спърс, спечелен с 94:90.

29-годишният гард завърши силния си сезон, в който беше едноличен лидер при реализаторите за Никс със средни показатели от 26 точки на мач, а в хода на плейофите бе и с най-добро постижение сред всички играчи със средно по 28,4 точки за 19-те си изиграни мача.

Той беше избран с единодушие за Най-полезен играч в последния мач от финалите на НБА, в който записа 45 точки.

"Това е всичко, за което сме си мечтали някога. Затова дойдох в Ню Йорк", заяви Джейлън Брънсън пред ESPN, след като получи трофея на името на легендата Бил Ръсел.

Гардът на Никс се превърна в третия най-резултатен играч в последен мач от финалите на НБА с 45-те си точки, изравнявайки се с Майкъл Джордан, който също записа толкова за Чикаго Булс в мач номер 6 от финалите през 1998 година срещу Юта Джаз. Единствените баскетболисти с повече точки в такъв двубой са Янис Адетокунбо (50 за Милуоки Бъкс срещу Финикс Сънс през 2021 година) и Боб Петит (50 за Сейнт Луис - днес Атланта Хоукс, срещу Бостън Селтикс през 1958 година).

"Думите не могат да го опишат, но ще кажа, че вложих много време и старание в това да бъда най-добрия възможен играч и да помогна на отбора да спечели. Просто съм много благодарен, че този клуб, треньорският щаб и съотборниците ми са зад гърба ми всеки ден. Това означава най-много за мен и за семейството ми", обясни Брънсън.

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#Джейлън Брънсън #Ню Йорк Никс

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