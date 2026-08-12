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Ръсел Уестбрук сложи край на 18-годишната си кариера в НБА

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Спорт
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Бившият носител на наградата за Най-полезен играч обяви решението си с кратък филм, публикуван в социалните мрежи, чийто разказвач е актьорът и носител на Оскар Майкъл Б. Джордан.

Ръсел Уестбрук, Оскар Робъртсън
Снимка: БТА
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Ръсел Уестбрук сложи край на състезателната си кариера след 18 сезона в НБА. Бившият носител на наградата за Най-полезен играч обяви решението си с кратък филм, публикуван в социалните мрежи, чийто разказвач е актьорът и носител на Оскар Майкъл Б. Джордан.

37-годишният Уестбрук прекара първите 11 сезона от кариерата си в Оклахома Сити Тъндър, а след това носи екипите още на Хюстън Рокетс, Вашингтон Уизардс, Лос Анджелис Лейкърс, Лос Анджелис Клипърс, Денвър Нъгетс и Сакраменто Кингс. Именно за Кингс той игра през миналия сезон.

През това лято Уестбрук бе свободен агент, но не получи предложение от нито един от 30-те отбора в НБА.

В кариерата си гардът спечели редица индивидуални отличия. През 2017 г. той бе избран за Най-полезен играч в НБА, а два пъти – през 2015 и 2017 г. – завърши сезона като най-добър реализатор в Лигата.

Уестбрук четири пъти приключи сезона със средно трипъл-дабъл, превръщайки се в един от най-разпознаваемите играчи на своето поколение. Той има и девет участия в Мача на звездите, както и девет избирания в някой от идеалните отбори на сезона, включително два пъти в първия тим.

Американецът бе избран под №4 в Драфта през 2008 г. от Сиатъл СуперСоникс. Той обаче така и не изигра официален мач за клуба, тъй като още същата година франчайзът се премести в Оклахома Сити и се превърна в Тъндър.

С националния отбор на САЩ Уестбрук спечели световната титла през 2010 г., а две години по-късно триумфира и с олимпийското злато на Игрите в Лондон.

#Ръсел Уестбрук

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