ПСЖ привлече големия талант на Аякс Мика Годтс за сделка до 55 милиона евро

Пари Сен Жермен официално привлече Мика Годтс от Аякс. Двата клуба потвърдиха трансфера на 21-годишния белгийски нападател, като сделката може да достигне 55 милиона евро според обявените от нидерландския клуб финансови параметри.

Годтс имаше договор с Аякс до лятото на 2029 година, а ръководството на клуба е искало да го задържи поне още един сезон. Сериозният интерес на ПСЖ обаче доведе до раздялата с един от най-перспективните футболисти на амстердамци.

Белгиецът пристигна в Аякс от Генк през януари 2023 година, а няколко месеца по-късно направи дебюта си за първия отбор срещу Фортуна Ситард. Постепенно Годтс се утвърди в състава и се превърна във важна част от атаката.

За престоя си в Амстердам офанзивният футболист записа общо 115 официални срещи и отбеляза 26 гола. Силното му представяне през сезон 2025/26 му донесе и наградата "Талант на годината "Йохан Кройф“ в Ередивизи.

Техническият директор на Аякс Жорди Кройф призна, че клубът не е искал да се разделя с белгиеца, но определи интереса на ПСЖ като логична последица от развитието му.

"Мика е много добър футболист с много специфични качества и ще ни липсва изключително много. Не искахме да го губим и естествено предпочитахме да остане при нас още един сезон“, заяви Кройф.

Според него трансферът е заслужена следваща стъпка в кариерата на младия нападател.

"Когато се представяш толкова добре в Аякс, идват клубове от подобен калибър. Мика получава възможност да играе за абсолютен европейски гранд. Той заслужи този трансфер, защото помогна изключително много на Аякс с играта, головете и асистенциите си“, добави директорът.

Прогресът на Годтс му донесе и място в националния отбор на Белгия. Той направи своя дебют за представителния тим на 28 март 2026 година при гостуването на САЩ.

Сега 21-годишният белгиец прави най-голямата крачка в кариерата си, присъединявайки се към ПСЖ след три години и половина в Аякс.