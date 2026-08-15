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Алавес стартира сезона с класика срещу Хетафе и оглави Ла Лига

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Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
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Мариано се превърна в големия герой за баските с гол и две асистенции, а червеният картон на Кико Фемения наклони везните в полза на домакините

алавес стартира сезона класика хетафе оглави лига
Снимка: БГНЕС
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Алавес даде повече от убедителен старт на новия сезон в испанската Ла Лига. Баските победиха Хетафе с 3:0 на своя "Мендисороса“, като всички попадения паднаха след почивката. Големият герой за домакините беше Мариано Диас, който се появи като резерва и завърши двубоя с гол и две асистенции.

Срещата започна равностойно, а двата отбора трудно стигаха до чисти положения. Още в петата минута Хетафе имаше добра възможност чрез Мартин Сатриано, но Науел Теналия се намеси в решителния момент и не позволи на нападателя да нанесе удар. Постепенно Алавес започна да намира повече пространства по фланговете, но без да стига до гол.

Ключовият момент през първото полувреме дойде в 41-вата минута. Кико Фемения влезе опасно срещу Абдеррахман Ребаш и първоначално получи жълт картон. След намесата на ВАР главният съдия прегледа ситуацията на монитора, промени решението си и показа директен червен картон на футболиста на Хетафе. Така гостите останаха с човек по-малко още преди почивката.

На полувремето резултатът все още беше 0:0, но след подновяването на играта Алавес започна да използва численото си преимущество. В 48-ата минута вратарят на гостите Давид Сория трябваше да прави две последователни спасявания, а малко по-късно отново се намеси блестящо след удар на Денис Суарес.

Решаващият ход на треньора на домакините дойде в 57-ата минута, когато на терена се появиха Микел Родригес и Мариано. Именно включването на Мариано промени изцяло развоя на двубоя.

Натискът на Алавес даде резултат в 73-тата минута. Теналия отне топката в половината на съперника и продължи атаката, а Мариано центрира отлично в наказателното поле. Аржентинският защитник беше продължил движението си напред и с глава преодоля Сория за 1:0.

Хетафе опита да потърси изравняването въпреки численото си изоставане, но това отвори още повече пространства пред домакините. В заключителните минути баските нанесоха още два удара.

В 90+1-вата минута Мариано увенча страхотното си включване с попадение за 2:0. Нападателят проби отляво, преодоля съпротивата на защитата и с великолепен удар прати топката в далечния ъгъл, с което на практика реши всичко в срещата.

Само три минути по-късно отново Мариано беше в центъра на събитията. Той поведе контраатака по левия фланг и намери Микел Родригес, който отбеляза за крайното 3:0 и ознаменува дебюта си в Ла Лига с гол.

Така Алавес започна новата кампания с три точки и три гола пред собствена публика, превръщайки се в първия лидер в испанския елит, а Мариано даде сериозна заявка за сезона с решаващото си включване от резервната скамейка.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Алавес #ФК Хетафе

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