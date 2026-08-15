Енцо Фернандес освиркан от феновете на Челси при победата над Реал Сосиедад

Енцо Фернандес се оказа в центъра на вниманието при последната предсезонна проверка на Челси. Лондончани победиха Реал Сосиедад с 3:1 на "Стамфорд Бридж“, но част от привържениците на „сините“ посрещнаха аржентинския полузащитник с освирквания.

Недоволството започна още преди първия съдийски сигнал, когато името на Фернандес беше обявено по уредбата. Реакцията се повтори в 62-ата минута, когато той се появи като резерва. Публиката обаче беше разделена – срещу освиркванията друга част от феновете отговори със скандирания в подкрепа на футболиста.

Напрежението около световния шампион идва след продължилите месеци спекулации за бъдещето му. Фернандес е имал желание да премине в Реал Мадрид, но испанският гранд се е отказал от възможността за сделка. Впоследствие неговите представители са разговаряли и с Манчестър Сити, но до оферта, която да отговори на оценката на Челси от 120 милиона паунда, не се е стигнало.

Въпреки реакцията на трибуните клубът демонстрира доверие към Фернандес. При смяната си капитанът Рийс Джеймс предаде лентата именно на аржентинеца, който от дълго време е сред вицекапитаните на отбора.

На терена голямата новина беше дебютът на рекордното попълнение Морган Роджърс. Привлеченият от Астън Вила футболист се нуждаеше от само седем минути, за да отбележи първия си гол с екипа на Челси. Той реагира най-бързо, след като Алекс Ремиро спаси първоначалния удар с глава на Жоао Педро.

Реал Сосиедад успя да изравни малко преди почивката чрез Йон Микел Арамбуру, но през второто полувреме домакините отново наложиха волята си.

Жоао Педро продължи впечатляващата си предсезонна форма. Бразилецът направи 2:1 в 47-ата минута, а половин час по-късно се разписа отново за крайното 3:1. Нападателят вече има осем попадения в седем контроли през лятото.

Двубоят даде и сериозен знак за плановете на Шаби Алонсо за новия сезон. Испанският специалист заложи на схема 3-4-2-1, като Жоао Педро водеше атаката, а Морган Роджърс и Коул Палмър действаха зад него.

В защита Уесли Фофана, новото попълнение Максим Лакроа и Ливай Колуил оформиха тройката пред Роберт Санчес. Педро Нето и Марко Палестра получиха ролите на халф-бекове, а Рийс Джеймс и Мойсес Кайседо действаха в центъра на терена.

Пред Шаби Алонсо обаче остава и сериозна задача извън терена. Челси разполага с около 40 футболисти в първия състав и трябва значително да редуцира групата си преди затварянето на трансферния прозорец. Николас Джаксън, Лиъм Делап, Михайло Мудрик, Тосин Адарабиойо и Мамаду Сар бяха сред играчите, които не взеха участие срещу Реал Сосиедад.

Така Челси приключи проверката с победа и показа част от идеите си за новия сезон, но ситуацията около Енцо Фернандес остава една от големите теми на „Стамфорд Бридж“ преди началото на официалните мачове.