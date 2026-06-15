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Министър Абровски за сигналите за натиск върху земеделски производители: Виновните ще си понесат наказанието

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Политика
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Държавата е взела всички мерки, за да пресече всеки опит за натиск на хранителните вериги върху производителите за намаляване на цените. Това стана ясно от думите на земеделския министър Пламен Абровски в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" по повод сигналите на земеделски производители, че са били притискани да понижават цената на своята продукция.

От браншовата организация „Плодове и зеленчуци“ искат пълен анализ на хранителната верига и бързо прилагане на законовите промени, приети от парламента, ограничаващи драстично нелоялните търговски практики.

"Не може българският производител да не бъде подпомогнат, да не бъде на равна нога и да има правилната преговорна сила", посочи министър Абровски.

Правителството е твърдо решено да въведе справедливост и контрол, подчерта той.

"Когато обявихме в понеделник инициативата „Кошница с грижа“, в понеделник се появиха тези сигнали. Аз веднага се свързах с двете асоциации. Поканих ги на среща, помолих ги да дойдат и да ми покажат, да ме запознаят с потърпевшите производители. В началото беше много трудно, защото имаше известен страх. И аз зададох въпроса: „Добре, защо не дойдохте при мен? Защо не ми казахте? Аз съм ваш министър, моята работа е да се грижа за вас.“ Правителството е поело ангажимента. Това беше отговорът - „за последните 30 години сме се наслушали на приказки, но никой не се е погрижил за нас.“ Правителството е твърдо решено да въведе справедливост и контрол. Извикахме двамата производители, върху които е оказван търговски натиск. Оказва се, че няма нищо общо с „Кошница с грижа“. Просто е бил направен опит, ако мине с тези 15%. Отдавна не вярвам в съвпаденията. Просто явно някой някъде е тествал системата как точно ще проработи. И тя проработи. Запознах ги с председателя на КЗК. Отидоха в КЗК. КЗК влезе в своите правомощия. И оттук нататък, защото това е единственият орган в момента, който може да изследва тези нелоялни търговски практики и взаимоотношения между доставчик и търговска верига. И аз съм убеден, че виновните ще си понесат своето наказание. А оттук нататък търговските вериги едва ли ще посмеят по такъв окоизваден начин да продължат да го правят. Това е в патримониума и в правомощията на КЗК да го установи, да го докаже. Те си имат своите механизми. Още повече, че законът, който променихме, им дава още повече правомощия. Така че аз съм убеден, че в рамките на производствата, които те ще започнат, не само ще се справят, наказвайки виновните, но ще направят това, което е най-важно, а именно превенцията. За в бъдеще българските земеделски производители да не бъдат натискани по този начин с тези нелоялни търговски практики."

Вижте целия разговор във видеото

#сигнал за натиск #Пламен Абровски #министър на земеделието и храните #земеделски производители #новини в Метрото

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