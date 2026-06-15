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Готовност за протест в Русенско заради забавен ремонт на дига в местността "Липник"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Заради ниски нива на водата в язовира са под въпрос тренировките на състезатели по кану-каяк и академично гребане

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Повече от половин година след критичната ситуация и наложилата се евакуация заради компрометирана дига на езерото в русенското село Николово, част от опасенията на хората се сбъдват. Освен сигнали за мъртва риба, ниското ниво на водата и натрупаната растителност създават предпоставка за инциденти на основната тренировъчна база за състезателите от клубовете по кану-каяк и академично гребане. Хората тук вече са готови дори на протест. В момента се събира петиция от граждани на Русе с искане за защита на езерото.

Евгени Недев, директор на Спортното училище „Майор Ат. Узунов" в Русе: "Осем месеца след проливните дъждове е миналата есен няма никакво развитие, езерото се държи на ниско ниво. Ние настояваме за спешни действия от страна на Община Русе, тъй като става опасно за тренировките на децата. Вариантът, който имахме за излизане на река Дунав, не ни устройва, тъй като е много труден за логистика и там не може да се обезопаси тренировъчният процес. Тренират над 100 деца в клуба, те са малки, трябват ни 5 треньора, 5 моторници. Трудно е, река Дунав е голяма река и там е за стажирани спортисти, а нашите деца са малки."

Друг проблем е, че язовирът е бил с акватория около 1500 метра дължина, а сега са останали около 700 метра и е много трудно да се съвместяват тренировките по кану-каяк с академичното гребане, защото може да стане инцидент.

От Община Русе заявиха, че езерото не се източва, а се поддържа на едно ниво, като те са се противопоставили на искането за обем "мъртво ниво".

Борислав Рачев, зам.-кмет на Русе: "Това, което ние успяхме като Община да се преборим е именно нивото, което е в момента, да, водното огледало е намалено, да, наясно сме с неудобствата, които съществуват пред гребните спортове и пред всички спортове, които са свързани със своята подготовка и със състезанията, които езерото и домакинството, и се надяваме и за напред да домакинства. Да, наясно сме, че изтървахме един период, един сезон на снеготопене и на валежи, който можеше да допълни нивото на езерото, на водоема, но, при едно доскорошно служебно правителство, писмата, които ние изпращахме до министъра на икономиката, оставаха някъде на заден план."

Изпратено е още едно писмо, до новия министър Александър Пулев с надеждата да се получи отговор и да последват някакви действия.

Борислав Рачев, зам.-кмет на Русе: "Ние вярваме, очакваме скорост на намеса и да вървим в ремонт на дигата и всичко да се дойде в едни нормални норми за всички, които са тук живущи, посетители, трениращи и да си пожелавам това да стане най-скоростно."

Дигата на езерото не е опасна за преминаващите, обясни зам.-кметът на Русе Здравка Величкова:

инж. Здравка Величкова, зам.-кмет на Русе: "Изследванията, които са направени на дигата, геоложските проучвания, показват, че тялото на старата дига е устойчиво. Повредите, които са получили са изяло в сухия откос, които са полагани в 70-те години и поради тази причина, че има риск при преминаване на превозни средства да се получи неустойчиво състояние на сухия откос, сме ограничили движението само в една лента. Иначе, ако се спазват ограниченията, които са дадени до момента, няма опасност за преминаващите."

Вижте още в прякото включване на Пламенка Тонева

#намаляване на нивото #с. Николово #Русе #тренировки #мъртва риба #езеро

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