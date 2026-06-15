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Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана, возило пияния си баща

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Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана, возило пияния си баща. Това стана ясно от брифинг на и.ф. директор на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

"В петък вечерта колеги от Трето районно управление, в хода на проведената полицейска операция, констатираха случай, при който 15-годишно дете управлява лек автомобил, предоставен от родителите му. В автомобила са били майката и бащата, като бащата е бил видимо употребил алкохол. Взето е отношение по Закона за движение по пътищата от страна на колегите от „Пътна полиция“, бащата е санкциониран", посочи и.ф. директор на СДВР.

Повече от месец продължават ежедневни специализирани полицейски операции с цел противодействие на пътния травматизъм, посочи Пелтеков.

"Искам да уточня, че човешкият ресурс и техниката, която използваме за противодействие на пътния травматизъм по време на полицейските операции, са на видими места, както ще бъде и занапред. Целта е както да респектираме водачите на превозни средства, така и да подпомагаме движението по пътищата."

Огромен брой са установените водачи, готвещи се за участие в гонки, посочиха от СДВР.

"Техният брой е огромен. Имаме и няколко предотвратени гонки, като една от последните е на 12 юни вечерта. След постъпил сигнал колегите, които бяха на специализирана полицейска операция, реагираха своевременно и предотвратиха събиране на десетки автомобили на територията на голям търговски обект в жилищен квартал „Люлин“, където е било планирано извършване на дрифтове и впоследствие нерегламентирани гонки. Установени са нарушения по Закона за движение по пътищата. Има два автомобила, които са спрени от движение поради промяна на конструкцията им по начин, позволяващ използването им за гонки. Освен това всички водачи на автомобили са проверени за алкохол. На водачите, които са имали невръчени наказателни постановления, същите са били връчени. На лицата с констатирани нарушения по Закона за движение по пътищата е взето отношение от колегите от „Пътна полиция“. Искам да ви кажа, че по време на полицейска операция в четвъртък също от страна на колегите от Седмо районно управление беше предотвратено струпване на водачи на мотоциклети с цел последваща гонка. Освен това от страна на служители на „Криминална полиция“ беше предоставена своевременна информация за лица, които организират такива гонки. В началото на миналата седмица, в резултат на тяхна информация, бяха установени водачи с рисково поведение, движещи се с висока, несъобразена и опасна скорост по улиците на град София. Интересното в случая е, че при извършената проверка в автомобилите на двамата водачи са намерени различни видове наркотични вещества, а на адреса на единия от тях е открито и по-голямо количество наркотични вещества", каза директорът на СДВР.

В четвъртък ще се проведе институционална среща за борба с пътния травматизъм.

"Искам да кажа, че борбата с пътния травматизъм не е само задължение на служителите на Министерството на вътрешните работи. Осъществили сме взаимодействие и координация с другите компетентни институции. През изминалата седмица в Столичната дирекция на вътрешните работи, по разпореждане на ръководството на министерството, беше проведена среща с Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление – София, Столична община, както и Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата. От страна на СДВР беше представена информацията, базирана на придобития анализ. Посочени бяха всички рискови места, на които е констатирана концентрация на пътнотранспортни произшествия, включително пешеходни пътеки и улици. От страна на компетентните институции получихме разбиране и уточнихме на 18 юни в СДВР да се проведе нова среща с всички тези институции, по време на която всяка от тях ще изложи своите мерки и ще постави срокове за изпълнение. Искам да поясня, че по отношение на пътната безопасност осъществяваме взаимодействие с Националната агенция за приходите. От наша страна ще им бъде предоставена информация за всички лица, за които сме установили, че управляват скъпоструващи моторни превозни средства, но имаме съмнение относно начина на придобиването им. Ние ще уведомим НАП, а те от своя страна ще предприемат действия по компетентност."

По отношение на акцията срещу "Калашниците" вчера Пелтеков коментира:

"За акцията от вчера мога да потвърдя това, което каза главният секретар на Министерството на вътрешните работи. Задържани са 36 лица. Полицейската операция е съвместна между служители на СДВР, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Мога да кажа, че само през вчерашния ден са образувани шест досъдебни производства за склоняване към проституция и предоставяне на помещение с развратна цел. Освен това в СДВР през миналата седмица са образувани още две досъдебни производства за изнудване. След докладване на материалите днес в Софийската градска и Софийската районна прокуратура ще бъде проведен съвместен брифинг, на който наблюдаващите прокурори ще представят конкретика заедно с колеги от СДВР и ГДБОП. Искам да заявя, че Столичната дирекция на вътрешните работи е обявила нулева толерантност не само към групи, извършващи силови престъпления. По всички видове престъпления, включително и корупционни от страна на служители на СДВР, ще бъдем безкомпромисни към всякакъв вид престъпна дейност."

#пияния си баща #15-годишен #СДВР

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