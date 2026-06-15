Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите

Пари в хазната няма. Това заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет.

"Ситуацията е много сложна. Пари в хазната няма. Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Работим много сериозно в две направления - повишаване на събираемостта с редица мерки, които ще ги чуете при представянето на бюджета и ограничаване на разходите."

Почти денонощно се работи по бюджета, подчерта министър-председателят.

"Ситуацията е изключително сложна, почти денонощно се работи по бюджета, търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг."

По отношение на обявената сделка за мир между Иран и САЩ, Радев коментира:

"Очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света."

Радев коментира и критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че предоговарянето на споразумението с "Боташ" крие риск България да стане още по-енергийно зависима.

"Всичко, което казва г-н Борисов, е някак си в синхрон със слуховете за черната пантера, която бродеше из Шумен, но така и никой не я видя, никой не я чу."

Министър-председателят Румен Радев е в Шумен, където присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в завод „Алкомет“.

В началото на месеца Радев се срещна с с представителите на работодателските организации в търсене на работещи решения. Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог, заяви по време на разговорите премиерът. Той изтъкна, че България ще настоява средствата по новия Фонд за конкурентоспособност да достигнат и до по-слабо развитите държави членки, за да не се задълбочава индустриалната и технологична разлика в Европа.







