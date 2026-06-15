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Смелчаците от Кабо Верде

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Спорт
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"Сините акули" нямат намерение да се дадат лесно на световното първенство.

Смелчаците от Кабо Верде
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Екзотичният архипелаг Кабо Верде е една от най-малките страни, които ще участват на световното първенство. В нелеката квалификационна група с Камерун, Либия и Ангола, класирането изглеждаше почти невъзможна мисия за футболното население на десетте вулканични острова, разхвърляни в Атлантическия океан на около 600 км западно от Сенегал. „Сините акули” на треньора Педро Брито, по-известен като Бубища, обаче се справиха успешно, а победата с 1:0 над Камерун ги прати на върха в класирането.

Футболният триумф идва точно 570 години след откриването на необитаемите тогава острови от португалските мореплаватели. Кръщават ги на полуостров Кабо Верде в Сенегал, откъдето са тръгнали корабите към архипелага. Името означава „Зелени нос” и би трябвало да символизира плодородието. Но вулканичният архипелаг е много далеч навътре в океана, заради което ветровете с прахоляци от Сахара го обричат на безплодие и лоши реколти.

Всъщност футболът акостира в Кабо Верде още в годините, когато островите се явяват колония на Португалия. Обявяването на независимост през 1975 г. след смъртта на лисабонския владетел Салазар не след дълго води и до сформиране на националния отбор на Кабо Верде. Но с едва 524 000 души население, Кабо Верде няма как да разчита на играчи от тукашния футбол.

Затова съставът на „Сините акули” е изцяло от футболисти, играещи в чужбина, чиито корени са от архипелага. Треньорът Бубища и неговите предшественици разчитат на т.нар. „ловци на глави” – скаути по цял свят и най-вече в Европа. Те търсят играчи, чиито предци са раждани някога си в Кабо Верде и може да бъдат включени в състава на „Сините акули”. Това е също като конкурса „Мис Кабо Верде”, който има свое издание на островите, но далеч по-известно и вълнуващо е провеждането му във Франция с най-красивите момичета, чиито корени са от архипелага. Пико Лопеш, защитник на ирландския „Шамрок Роувърс”, свидетелства: „Един ден получих покана по електронната поща да играя за националния отбор на Кабо Верде. Реших, че е някакъв майтап! Девет месеца по-късно пак ми писаха. Оказа се, че нещата са съвсем сериозни”.

Капитанът Райън Мендеш е роден в пристанището Минделу, откъдето е и най-известната жителка на Кабо Верде - певицата Сезария Евола, наричана още „Босоногата дива”. Приживе тя пее винаги боса заради бедния живот на сънародниците си. За да се спаси от сиромашията, Райън Мендеш отива да играе в Европа, а сега носи екипа на турския „Ъгдър” от Източна Анадола. Център на туризма и услугите, Кабо Верде може да се похвали и с националния си стадион в столицата Прая, която се намира на най-големия вулканичен остров Сантяго.

Построен е през 2014 г. с инвестиция от Китай на стойност 15 милиона долара по линия на т.нар. „стадионна дипломация”. Именно там „Сините акули” заслужиха мястото си на мондиала, с класическа в последния мач срещу кралство Есватини, по-познато като бившата държава Свазиленд. Сред 15-те хиляди зрители по трибуните бяха президентът на републиката Жозе Мария Невеш и голяма част от 72-мата депутати в парламента. Държавният глава окачестви победата като „определящ момент за националната идентичност” и „втори Ден на независимостта”.

Какво да очакваме от Кабо Верде на световното първенство? Едно е сигурно - смелчаците на треньора Бубища нямат намерение да се дадат лесно.

#Национален отбор на Кабо Верде по футбол #Мондиал 2026

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