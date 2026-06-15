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Министърът на туризма: България ще започне преговори с авиокомпании за нови чартърни програми в опит да възстанови германския туристически пазар

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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син флаг поредна година вее централния плаж свети влас
Снимка: БТА
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България ще започне преговори с авиокомпании за нови чартърни програми в опит да възстанови германския туристически пазар, който през последните години отбелязва сериозен спад. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в Свети Влас, който пристигна за откриването на конференцията "Изживей България 2026".

По думите му основната задача пред държавата и бизнеса е да бъде спрян продължаващият спад на германския пазар.

Според министъра причините за спада не са свързани с липса на интерес към България, а с проблеми между ключови участници на пазара.

"Няколко от големите играчи не се разбираха и резултатът е един много сериозен спад на германския пазар у нас. Независимо дали става въпрос за финансови или личностни конфликти между компании, резултатът е налице – нямаме достатъчно транспорт", посочи Димитров.

Ако сега виждате Слънчев бряг прекрасен, зелен и чист, но по-празен, това е и поради липсата на германски туристи, коментира той.

Преди пандемията България е посрещала около 700 000 германски туристи годишно, докато през настоящата година очакванията са те да бъдат малко над 300 000.

"Виждате какъв огромен спад има на един структуроопределящ пазар. В момента трябва да спрем туристическото мълчание, да спрем свободното падане и да се опитаме да се изтласкаме от дъното", каза министърът.

Илин Димитров посочи, че в България вече съществува един действащ и един подготвян фонд за авиационна свързаност по Черноморието, но според него е необходим по-мащабен механизъм с участието на държавата, общините и туристическия бизнес.

По думите му една от възможностите е възстановяване на схеми за стимулиране на авиокомпаниите чрез подкрепа за заетите места в самолетите.

В същото време от Асоциацията на инкаминг агенциите (АИА) обявиха, че очакват спад между 25 и 30% на германския туристически пазар спрямо 2025 година очаква туристическият бранш заради липсата на достатъчен самолетен капацитет.

Става въпрос за около 120 000 германски туристи, каза заместник-председател на Асоциацията Иван Сутев.

По думите му негативната тенденция е била изключително неприятна изненада за сектора в края на ноември м.г. Проблемът произтича от прекратяването на партньорството между "Електра Еъруейз" (Electra Airways) и „СънЕкспрес“ (SunExpress), което е било договорено по време на туристическото изложение в Берлин през миналата година и е трябвало да гарантира необходимите чартърни капацитети за германските туроператори в рамките на три години.

В момента се водят разговори за осигуряване на алтернативни решения чрез съществуващи авиокомпании и групата на „Луфтханза“ (Lufthansa) с цел изграждане на по-силна летателна програма за Сезон 2027.

#увеличение на полетите #спад на германските туристи #Илин Димитров #министър на туризма #новини в Метрото

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