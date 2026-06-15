БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за...
Чете се за: 07:25 мин.
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за...
Чете се за: 02:25 мин.
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана,...
Чете се за: 06:50 мин.
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток. “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”, каза американският президент. Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ.

Делян Пеевски направи промени в ръководството на ДПС

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази

Станислав Анастасов и Йордан Цонев вече няма да са заместник-председатели на ЦОБ, а Хамид Хамид, Байрям Байрям, Цветан Енчев, вече не са членове на бюрото

делян пеевски направи промени ръководството дпс
Слушай новината

Лидерът на ДПС Делян Пеевски направи промени в структурата и състава на ЦОБ на ДПС. Това е станало на проведеното редовно заседание на Централния съвет на ДПС днес, съобщиха от пресцентъра на партията.

На заседанието е решено, че Станислав Анастасов и Йордан Цонев вече няма да са заместник-председатели на ЦОБ, а Хамид Хамид, Байрям Байрям, Цветан Енчев, вече не са членове на бюрото.

Предложените промени са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС.

"Чух хората и винаги ще ги чувам, каза лидерът, който подчерта, че е провел редица срещи и разговори с представители на структурите, членове и симпатизанти на ДПС в последните близо два месеца от проведените парламентарни избори.

Аз ще бъда най-отпред, и заедно с цялото ръководство ще защитим всеки, без значение дали е кмет, общински съветник или редови член и няма да допуснем никой да бъде несправедливо притискан и репресиран. Както подкрепихме кмета на Кърджали", казва лидерът на ДПС Делян Пеевски в позицията разпратена от пресцентъра на партията.

По думите муза ДПС приоритет са хората и работата за тяхното благополучие. А силата на ДПС е в единството на партията и изпълнението на нейната мисия - хората на България.

Новоизбраният ЦОБ на ДПС :

Делян Пеевски, председател

Нида Ахмедов, зам.-председател

Халил Летифов, зам.-председател

Ерол Мюмюн, зам.-председател

Радослав Ревански, зам.-председател

Искра Михайлова - Копарова, зам.-председател

Айтен Сабри

Атидже Алиева-Вели

Танер Кабилов

Айджан Ахмед

Неджми Али

Мехмед Атаман

Хамди Илиязов

Ертен Анисова

Димитър Аврамов

#ръководство #делян пеевски #ДПС

Последвайте ни

ТОП 24

Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха членове на "Калашниците" за рекет, изнудване и проституция
1
Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха...
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран ще бъде сключена до часове
2
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран...
Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство
3
Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и арести в цяла София (ОБЗОР)
4
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и...
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток
5
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия...
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ
6
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
4
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
5
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
6
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...

Още от: Политика

Вицепремиерът Александър Пулев: Ще активираме всички насърчителни мерки, за да осигурим мощна подкрепа за българските производители
Вицепремиерът Александър Пулев: Ще активираме всички насърчителни мерки, за да осигурим мощна подкрепа за българските производители
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите
Чете се за: 02:25 мин.
Министър Абровски за сигналите за натиск върху земеделски производители: Виновните ще си понесат наказанието Министър Абровски за сигналите за натиск върху земеделски производители: Виновните ще си понесат наказанието
Чете се за: 03:32 мин.
Полярни оценки за договора с „Боташ“ след заявката за предоговаряне Полярни оценки за договора с „Боташ“ след заявката за предоговаряне
Чете се за: 03:00 мин.
Министър Илин Димитров: България е на последно място в ЕС по ръст на чуждестранни туристи според Евростат Министър Илин Димитров: България е на последно място в ЕС по ръст на чуждестранни туристи според Евростат
Чете се за: 04:42 мин.
Константин Проданов: В сайт ще се проверява справедливата цена на 20 стоки от първа необходимост Константин Проданов: В сайт ще се проверява справедливата цена на 20 стоки от първа необходимост
Чете се за: 04:30 мин.

Водещи новини

Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за мир между САЩ и Иран
Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за мир между...
Чете се за: 07:25 мин.
По света
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана, возило пияния си баща Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана, возило пияния си баща
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Работник е починал, след като е паднал в изкоп на кариера край Бургас Работник е починал, след като е паднал в изкоп на кариера край Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поне 9 загинали при поредните руски удари в Украйна
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Страните от Г-7 ще обсъждат мира между САЩ и Иран и войната в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Язовирите за питейно-битово водоснабдяване са пълни на 92,29%
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
5 кг златни накити за над 700 000 евро задържаха митничари на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ