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ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Йордан Божилов: Сделката за мир ще се отрази положително на енергийните цени и на инфлацията

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Йордан Божилов: Сделката за мир ще се отрази положително на енергийните цени и на инфлацията
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Споразумението е крехко, но мирното решение на конфликта ще се отрази положително на енергийните цени и на инфлацията. Така Йордан Божилов от Софийския форум за сигурност коментира какво означава постигането на сделка за мир между Иран и САЩ за Европа и България.

"Преди всичко това споразумение отдалечава идеята за една по-мащабна война в региона. Виждаме, че положително вече реагират и пазарите на това, че се отпушва Ормузкият проток. Но това споразумение е толкова крехко, така че се надяваме никой от страничните фактори да не повлияят. Европа е един от печелившите от мирно урегулиране, възможно най-дълготрайно, на проблемите, които бяха засегнати от тази война. Европа има интерес да се отпушат търговските пътища, Европа има интерес да се регулират, намалят цените, още повече че навлизаме в сезона на почивките и засиления туристически сезон. Европа има интерес от сигурност и това споразумение ще отдалечи и потенциалните миграционни вълни, ако би тръгнал процес на ескалация, а не на нормализиране."

България и икономиката ни понесоха един външен шок, особено по отношение на енергийните цени.

"За България мирното урегулиране е изключително важно, най-вече защото ще се отрази положително на енергийните цени, а оттам и на инфлацията. Всичко това би трябвало да има положителен ефект върху нашата икономика. Както казах, ще има положителен ефект и върху сигурността, тъй като ще намали риска от потенциални миграционни вълни. Също така мисля, че това споразумение ще има положителен ефект и върху конфликта, който най-пряко ни засяга, а именно войната в Украйна. От една страна, намаляването на цените на петрола ще намали приходите на Русия за водене на тази война. От друга страна, струва ми се, че повече международни сили ще се фокусират върху търсенето на решение и на войната в Украйна. Впрочем един въпрос, който стои пред Европа и е свързан с двата военни конфликта, е къде е мястото на Европа. Дали Европа ще предостави сили, които да бъдат гарант за мира в Украйна след сключване на мир, но също така и в Близкия изток, както поиска президентът Тръмп от европейските партньори."



#войната в Близкия изток #енергийни цени #Тръмп #Йордан Божилов #Иран #Инфлация

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