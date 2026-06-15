Асен Василев: Хазната не е празна

Бившият министър на финансите и председател на "Продължаваме промяната" Асен Василев отхвърли обвиненията на премиера Румен Радев, че е получил от служебния кабинет празна хазна. Той цитира съобщение на Финансовото министерство от 30 април.

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната": "За да бъда съвсем точен ще цитирам г-н Радев и неговото правителство публикуваха на 29 май официално съобщение на МФ, в което се казва, че те са получили хазната на 30 април с 6 милиарда 803 милиона 540 хиляди лева в нея. Това е фискалният резерв. Евро, извинявам се. Значи г-н Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 540 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна. Задължителните фондове са около 2 милиарда и 200 милиона, които трябва да се поддържат - Сребърен фонд и т.н. Т.е. остават около 4,4 милиарда евро на разположение на правителството. Само за сравнение, когато станаха министър на финансите 2021 г. получих хазната с около 4 милиарда евро, а не с 6,8 милиарда."