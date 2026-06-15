Правителството на Северна Македония осъди палежа на дипломатически автомобили пред българското посолство

Правителството на Северна Македония категорично осъди „вандализма и недопустимостта на палежите на превозни средства с дипломатически статут в непосредствена близост до посолството на Република България в Скопие”. В прессъобщение на правителството се посочва, че „подобни действия представляват посегателство срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и международното право и не трябва да имат място в една демократична държава“.

Изявлението на правителството на Северна Македония идва след информация за два автомобила с дипломатически регистрационни номера, запалени днес около обед пред сградата на посолството на България в Скопие.

„Компетентните институции вече предприемат интензивни мерки за пълно изясняване на случая и идентифициране на извършителите. Като правителство искаме да изпратим ясно послание, че всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза или нарушаване на сигурността ще бъде санкциониран в максимална степен”, се казва още в прессъобщението.

Според текста „държавата има капацитета и ще реагира с пълната сила на институциите и няма да позволим на отделни лица да петнят репутацията на Северна Македония”. В него се уточнява, че правителството очаква „бързо и ефикасно разследване, пълно изясняване на събитието и подходяща наказателна отговорност за извършителите”.