Извършителят, запалил два автомобила пред българското посолство в Скопие, е открит и арестуван

Веднага след получения сигнал за пожар в два служебни автомобила, собственост на посолството на Република България в Скопие днес (15.06.2026 г.) в 12.13 часа, ДВР Скопие предприе интензивни мерки и дейности за изясняване на случая и откриване на извършителя.

В рамките на предприетите действия, в кратък срок, лицето, заподозряно в извършване на престъплението, е било идентифицирано и открито. Става дума за И.Д. (44) от Скопие, който е лишен от свобода и задържан в полицейско управление.

При предприетите действия са открити и дрехите, които лицето е носило по време на престъплението. В координация с компетентния прокурор се предприемат мерки и дейности за пълно изясняване на случая, след което срещу лицето ще бъдат повдигнати съответните наказателни обвинения по спешно производство.



