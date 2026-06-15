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Извършителят, запалил два автомобила пред българското посолство в Скопие, е открит и арестуван

Милена Кирова от Милена Кирова
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Веднага след получения сигнал за пожар в два служебни автомобила, собственост на посолството на Република България в Скопие днес (15.06.2026 г.) в 12.13 часа, ДВР Скопие предприе интензивни мерки и дейности за изясняване на случая и откриване на извършителя.

В рамките на предприетите действия, в кратък срок, лицето, заподозряно в извършване на престъплението, е било идентифицирано и открито. Става дума за И.Д. (44) от Скопие, който е лишен от свобода и задържан в полицейско управление.

При предприетите действия са открити и дрехите, които лицето е носило по време на престъплението. В координация с компетентния прокурор се предприемат мерки и дейности за пълно изясняване на случая, след което срещу лицето ще бъдат повдигнати съответните наказателни обвинения по спешно производство.


#в Скопие #задържан #извършител

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