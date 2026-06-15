БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за...
Чете се за: 03:37 мин.
Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК
Чете се за: 01:20 мин.
След спецакцията в кв. "Ботунец": Прокуратурата...
Чете се за: 03:52 мин.
Запалиха автомобили на българското посолство в Скопие
Чете се за: 01:00 мин.
Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за...
Чете се за: 07:25 мин.
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за...
Чете се за: 02:25 мин.
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана,...
Чете се за: 06:50 мин.
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток. “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”, каза американският президент. Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ.

Красимир Балъков: Моите пристрастия са към Португалия и Германия, но Испания е кандидат за шампион

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мартин Гошев
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Бившият футболен национал на България очаква голове от испанците в мача им срещу Кабо Верде.

Красимир Балъков: Моите пристрастия са към Португалия и Германия, но Испания е кандидат за шампион
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившият футболен национал на България Красимир Балъков е на мнение, че Испания има реалния шанс да спечели световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Според него испанците ще бъдат резултатни в първия си мач на турнира срещу Кабо Верде. Гледайте срещата пряко по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК.

"Испания е един от най-силните отбори и се надявам да видим много голове. Нито един отбор не трябва да се подценява, но Испания е топ отбор. Трябва да са концентрирани футболистите, за да няма подценяване. Може ли Испания да стане световен шампион? Защо не. Моите пристрастия са към Португалия и Германия, но Испания е кандидат за шампион. Ламин Ямал е младо момче. Ако направи хубаво първенство, ще затвърди позициите си на голям футболист", сподели той в интервю за БНТ.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Национален отбор на Испания по футбол #Национмален отбор на Германия по футбол #Национален отбор на Португалия по футбол #Красимир Балъков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
1
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран ще бъде сключена до часове
2
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран...
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и арести в цяла София (ОБЗОР)
3
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и...
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток
4
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия...
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ
5
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните...
България не издържа срещу Сърбия в Лигата на нациите
6
България не издържа срещу Сърбия в Лигата на нациите

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
4
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
5
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
6
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...

Още от: Видео

Колоритният футболен проект Кабо Верде
Колоритният футболен проект Кабо Верде
Спортни новини 15.06.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 15.06.2026 г., 12:25 ч.
Смелчаците от Кабо Верде Смелчаците от Кабо Верде
Чете се за: 04:30 мин.
Начален удар - 15.06.2026 г. Начален удар - 15.06.2026 г.
Чете се за: 01:00 мин.
Еуфория и безредици в Ню Йорк след титла на Никс в НБА Еуфория и безредици в Ню Йорк след титла на Никс в НБА
Чете се за: 00:52 мин.
Нидерландия и Япония мечтаят смело преди сблъсъка си на Мондиал 2026 Нидерландия и Япония мечтаят смело преди сблъсъка си на Мондиал 2026
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за прекратяване на огъня в Близкия изток
САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за прекратяване на огъня...
Чете се за: 03:37 мин.
Близък изток
Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха споразумение Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха споразумение
Чете се за: 07:07 мин.
По света
Вандалска проява: Запалиха два дипломатически автомобила на посолството ни в Скопие Вандалска проява: Запалиха два дипломатически автомобила на посолството ни в Скопие
Чете се за: 01:42 мин.
По света
52 задържани и 16 обвинени от групата на "Калашниците" 52 задържани и 16 обвинени от групата на "Калашниците"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Среща на върха на Г-7 в Евиан: Украйна и отварянето на Ормузкия...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Премиерът Румен Радев очаква да има редовен бюджет до края на месеца
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Президентът категорично осъжда палежа на дипломатически автомобили...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ