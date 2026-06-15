Красимир Балъков: Моите пристрастия са към Португалия и Германия, но Испания е кандидат за шампион

Бившият футболен национал на България Красимир Балъков е на мнение, че Испания има реалния шанс да спечели световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Според него испанците ще бъдат резултатни в първия си мач на турнира срещу Кабо Верде. Гледайте срещата пряко по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК.

"Испания е един от най-силните отбори и се надявам да видим много голове. Нито един отбор не трябва да се подценява, но Испания е топ отбор. Трябва да са концентрирани футболистите, за да няма подценяване. Може ли Испания да стане световен шампион? Защо не. Моите пристрастия са към Португалия и Германия, но Испания е кандидат за шампион. Ламин Ямал е младо момче. Ако направи хубаво първенство, ще затвърди позициите си на голям футболист", сподели той в интервю за БНТ.

Вижте цялото интервю във видеото.